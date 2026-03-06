Министр спорта России Михаил Дегтярев возмутился из-за массового бойкота открытия Паралимпиады, где допущены российские спортсмены с флагом и гимном. Он назвал это "политическим шоу в пользу Украины", заявив российскому СМИ.

Смотрите также Опять "надули": сборной России на Паралимпиаде не подарили фирменные смартфоны

Как прокомментировали в России бойкот церемонии Паралимпиады?

Решение 14 стран бойкотировать открытие Игр в Милане якобы носит формальный характер.

Кто-то говорит, что чиновники из той или иной страны не приедут на открытие, кто-то говорит, что они будут задействованы в других городах Италии, готовятся к соревнованиям. Третьи по графику еще не прибудут в Италию. Из всего этого делается какое-то шоу. Получается, что некоторые европейские страны просто танцуют под дудку Украины,

– сказал Дегтярев.

Что известно о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026?