Міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов обурився через масовий бойкот відкриття Паралімпіади, де допущені російські спортсмени з прапором і гімном. Він назвав це "політичним шоу на користь України", заявивши російському ЗМІ.
Як прокоментували у Росії бойкот церемонії Паралімпіади?
Рішення 14 країн бойкотувати відкриття Ігор у Мілані нібито носить формальний характер.
Хтось каже, що чиновники з тієї чи іншої країни не приїдуть на відкриття, хтось каже, що вони будуть задіяні в інших містах Італії, готуються до змагань. Треті за графіком ще не прибудуть до Італії. З усього цього робиться якесь шоу. Виходить, що деякі європейські країни просто танцюють під дудку України,
– сказав Дегтярьов.
Що відомо про бойкот церемонії відкриття Паралімпіади-2026?
Бойкот церемонії відкриття Зимових Паралімпійських ігор в Італії оголосили кілька країн через рішення Міжнародного паралімпійського комітету дозволити спортсменам з Росії та Білорусі виступати під національними прапорами та з гімнами.
Таке рішення підтримали щонайменше 14 країн та організацій: Канада, Хорватія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Україна, Австрія, Румунія, Велика Британія, а також Європейський Союз.
Частина країн та телеорганізацій також реагує обмеженням трансляцій або бойкотом показу виступів російських і білоруських паралімпійців.
- Суспільне мовлення вирішило, що Суспільне Спорт не транслюватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор.