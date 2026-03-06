Міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов обурився через масовий бойкот відкриття Паралімпіади, де допущені російські спортсмени з прапором і гімном. Він назвав це "політичним шоу на користь України", заявивши російському ЗМІ.

Як прокоментували у Росії бойкот церемонії Паралімпіади?

Рішення 14 країн бойкотувати відкриття Ігор у Мілані нібито носить формальний характер.

Хтось каже, що чиновники з тієї чи іншої країни не приїдуть на відкриття, хтось каже, що вони будуть задіяні в інших містах Італії, готуються до змагань. Треті за графіком ще не прибудуть до Італії. З усього цього робиться якесь шоу. Виходить, що деякі європейські країни просто танцюють під дудку України,

– сказав Дегтярьов.

Що відомо про бойкот церемонії відкриття Паралімпіади-2026?