ИИ оценил возвращение Владимира Кличко: каковы шансы увидеть "Доктора Стальной Молот" в ринге

Владимир Кличко может пополнить ряды легендарных боксеров, которые после длительного перерыва возвращаются в профессиональный ринг. "Доктор Стальной Молот" имеет собственную мотивацию для камбэка.

Легенда мирового бокса хочет стать самым возрастным чемпионом мира. Для этого Владимиру Кличко нужно организовать титульный бой и победить в нем. Только тогда украинский боксер переплюнет рекорд Джорджа Формана, сообщает 24 Канал.

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Прогноз ИИ относительно возвращения Владимира Кличко на ринг

Однако полномасштабная война против России затягивает момент возвращения Кличко-младшего в профи-ринг. Мы сделали запрос искусственному интеллекту, чтобы получить его прогноз на вероятный камбэк Владимира в ринг.

В запрос для Gemini учитывались следующие моменты:

Возраст Владимира Кличко и его физическую форму.

Фактор войны в Украине.

Статистика поединков украинца.

Вероятных оппонентов Кличко-младшего.

Год, в котором может вернуться в ринг Владимир.

ИИ не исключил шансов на возвращение Владимира Кличко в профи-ринг, несмотря на солидный возраст (49 лет). Однако "Доктор Стальной Молот" до сих пор регулярно поддерживает отличную физическую форму. Здесь искусственный интеллект также учитывал момент продолжения большой войны в Украине и слова Кличко-младшего о приоритетности ситуации в Украине над амбициями вернуться в ринг.

Искусственный интеллект прогнозирует, если украинец таки решит окончательно вернуться в ринг ради рекорда Формана, то учитывая его хорошую физическую форму, Владимир может вернуться к официальным боям в 2026-м или 2027-м годах.

За счет чего Кличко может победить? Искусственный интеллект шесть факторов, которые повышают шансы Кличко на победный исход боя.



Факторы, которые повышают шансы Кличко на победу / Скриншот с Gemini

Также ИИ выделил потенциальных соперников легенды, среди которых его звездный земляк Александр Усик. Ранее Владимир заверил, что никогда не выйдет в ринг против "Украинского Кота".



Потенциальные соперники Владимира Кличко / Скриншот с Gemini

Если принимать во внимание кого-то из вышеупомянутых соперников, то ИИ не дает много шансов на победу Владимира – от 25 до 40 процентов.

25 процентов дает на победу Кличко-младшего, если тот подерется с соперником, который будет находиться на пике своей карьеры и формы. Оппонент будет иметь преимущество в скорости и выносливости. Шансы Владимира могут быть ниже 25 процентов, если бой затянется до поздних раундов.

40 процентов ИИ дает на победу украинца, если он использует свой огромный опыт, стратегию, нокаутирующую силу и будет пытаться поймать соперника в ранних раундах поединка.

Сейчас дискуссия о возможном возвращении в ринг Кличко притихла. Можно только ждать, решит ли Владимир таки вернуться в ринг, чтобы еще раз попробовать переписать историю бокса!