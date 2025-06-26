Легенда світового боксу хоче стати найстаршим чемпіоном світу. Для цього Володимиру Кличку потрібно організувати титульний бій та перемогти у ньому. Лише тоді український боксер переплюне рекорд Джорджа Формана, повідомляє 24 Канал.

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Прогноз ШІ щодо повернення Володимира Кличка у ринг

Однак повномасштабна війна проти Росії затягує момент повернення Кличка-молодшого у профі-ринг. Ми зробили запит штучному інтелекту, аби отримати його прогноз на ймовірний камбек Володимира у ринг.

У запит для Gemini враховувались наступні моменти:

Вік Володимира Кличка та його фізичну форму.

Фактор війни в Україні.

Статистика поєдинків українця.

Ймовірних опонентів Кличка-молодшого.

Рік, у якому може повернутись у ринг Володимир.

ШІ не виключив шансів на повернення Володимира Кличка у профі-ринг, попри солідний вік (49 років). Однак "Доктор Сталевий Молот" досі регулярно підтримує відмінну фізичну форму. Тут штучний інтелект також враховував момент продовження великої війни в Україні та слова Кличка-молодшого про пріоритетність ситуації в Україні над амбіціями повернутись у ринг.

Штучний інтелект прогнозує, якщо українець таки вирішить остаточно повернутись у ринг заради рекорду Формана, то враховуючи його хорошу фізичну форму, Володимир може повернутись до офіційних боїв у 2026-му чи 2027-му роках.

За рахунок чого Кличко може перемогти? Штучний інтелект шість факторів, які підвищують шанси Кличка на переможний результат бою.



Фактори, які підвищують шанси Кличка на перемогу / Скриншот із Gemini

Також ШІ виділив потенційних суперників легенди, серед яких його зірковий земляк Олександр Усик. Раніше Володимир запевнив, що ніколи не вийде у ринг проти "Українського Кота".



Потенційні суперники Володимира Кличка / Скриншот із Gemini

Якщо брати до уваги когось із вищезгаданих суперників, то ШІ не дає багато шансів на перемогу Володимира – від 25 до 40 відсотків.

25 відсотків дає на перемогу Кличка-молодшого, якщо той поб'ється із суперником, який перебуватиме на піку своєї кар'єри та форми. Опонент матиме перевагу у швидкості та витривалості. Шанси Володимира можуть бути нижчі за 25 відсотків, якщо бій затягнеться до пізніх раундів.

40 відсотків ШІ дає на перемогу українця, якщо він використає свій величезний досвід, стратегію, нокаутуючу силу та намагатиметься спіймати суперника у ранніх раундах поєдинку.

Наразі дискусія щодо можливого повернення у ринг Кличка притихла. Можна лише чекати, чи вирішить Володимир таки повернутись у ринг, аби ще раз спробувати переписати історію боксу!