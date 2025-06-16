Умер бывший вице-президент ФФУ и футбольный меценат Владимир Лашкул

В воскресенье, 15 июня, перестало биться сердце известного футбольного функционера Владимира Лашкула. Ему было 73 года.

В последнее время Владимир Лашкул боролся с тяжелой болезнью. На 74-м году жизни его сердце перестало биться, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук его сына Сергея Лашкула.

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Работал в Федерации футбола на заре независимости Украины

Владимир Лашкул сделал большой вклад в развитие отечественного футбола. В начале 1990-х по его инициативе было создано предприятие "Украина Футбол Интернешнл", которое занималось организацией матчей сборной Украины, различных футбольных турниров, Кубка и Суперкубка Украины.

В 1996 году Владимир Григорьевич занимал должность вице-президента Федерации футбола Украины (ныне УАФ – 24 Канал). Неоднократно избирался в Исполком и Президиум ФФУ.

Немало усилий Лашкул сделал ради развития футбола в родной Черкасской области. Он был президентом футбольных клубов Днепр Черкассы и Черкащина-Академия-2 из Белозерья.

В 2004 году Владимир Лашкул получил звание "Заслуженный работник физической культуры Украины", а в 2006 году был награжден орденом "За заслуги" III степени.