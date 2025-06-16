Останнім часом Володимир Лашкул боровся з важкою хворобою. На 74-му році життя його серце перестало битися, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук його сина Сергія Лашкула.

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Працював у Федерації футболу на зорі незалежності України

Володимир Лашкул зробив великий внесок у розбудову вітчизняного футболу. На початку 1990-х з його ініціативи було створене підприємство "Україна Футбол Інтернешнл", яке займалося організацією матчів збірної України, різноманітних футбольних турнірів, Кубка та Суперкубка України.

У 1996 році Володимир Григорович обіймав посаду віцепрезидента Федерації футболу України (нині УАФ – 24 Канал). Неодноразово обирався до Виконкому та Президії ФФУ.

Чимало зусиль Лашкул зробив заради розвитку футболу в рідній Черкащині. Він був президентом футбольних клубів Дніпро Черкаси та Черкащина-Академія-2 з Білозір’я.

У 2004 році Володимир Лашкул отримав звання "Заслужений працівник фізичної культури України", а у 2006 році був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.