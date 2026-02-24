Еще одно антиукраинское решение: МОК мешал созданию нового фильма режиссера-обладателя "Эмми"

Украинский режиссер Владимир Мула, известный своими документальными лентами о спорте, рассказал, как Международный олимпийский комитет пытался помешать ему снять фильм "Игра на перехват" о футболисте Николае Михайленко и его брате-защитнике Украины Сергее.

МОК действовал по уже привычной позорной схеме: заявить, что украинцы пытаются говорить о политике в контексте олимпийского движения, хотя на самом деле кино напоминает миру о войне в Украине, пишет Трибуна.

Как МОК вмешался в создание документального фильма Владимира Мулы?

Режиссер заявил, что уже практически на этапе завершения монтажа его документальной ленты "Игра на перехват" о Сергее и Николае Михайленко Международный олимпийский комитет вдруг выдал запрет на использование в фильме всего материала, который съемочная группа создала во время Олимпийских игр-2024 в Париже.

Это была первая Олимпиада, на которой в футбольном турнире была представлена сборная Украины, и Николай Михайленко был в составе сине-желтой команды.

Это для нас всех была очень болезненная тема, потому что они считали, что мы делаем политическое кино, поэтому не дали разрешение. К сожалению, тех кадров вы здесь не увидите, но мне кажется, что история братства и поддержки здесь максимально открыта,

– сказал Мула.

Чем известен Владимир Мула?