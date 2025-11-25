Смертельное ДТП, бунт в Динамо: что известно о легенде Мунтяна, который находится в тяжелом состоянии

Владимир Мунтян – один из лучших футболистов Динамо, которое боялась вся Европа. Ведь легендарная машина Валерия Лобановского феерила в СССР и уничтожала всех на международной арене.

Полузащитник был любимцем фанатов киевского клуба и навсегда вписал свое имя в историю команды. Что известно о карьере легенды "бело-синих", его достижения и интересные факты из жизни – рассказывает 24 канал.

Как сложилась карьера Мунтяна?

Как говорится в статье на Википедии, Мунтян родился 14 сентября 1946 года в Котовске (ныне – Подольск), что в Одесской области, откуда уже через год вместе с родителями перебрался в Киев.

Будущая звезда Динамо перед футболом попробовал не один вид спорта. Юноша занимался волейболом, баскетболом, бегал на коньках и лыжах, а также серьезно увлекся акробатикой.

Владимир Мунтян / Фото Динамо Киев

В 16 лет Мунтяна пригласили на тренировку Динамо после того, как футболист ярко проявил себя в товарищеском матче между сборными Киева и Москвы. Он рассказывал, что сначала побоялся заходить в автобус клуба, пишет Букинфо.

От стадиона Динамо отправлялся автобус, а я стоял через дорогу с порванной папкой и кедами. Смотрю, а в автобус заходят все звезды Динамо. Думаю: Ой... Взялся за голову за деревом и автобус поехал без меня. Иду по Крещатику, голову повесил... Думал, что конец мне пришел и Динамо я больше не увижу,

– рассказывал Мунтян.

Однако спустя некоторое время он все-таки решился прийти на тренировку Динамо, в котором провел всю карьеру. Во взрослой команде киевского клуба полузащитник начал выступать с 1965 года.

Какие трофеи Мунтян выиграл с Динамо? В составе "бело-синих" футболист завоевал семь чемпионств СССР и дважды выигрывал Кубок Советского союза. В 1975 году вместе с киевлянами торжествовал в Кубке обладателей кубков и Суперкубке УЕФА.

В финале Кубка обладателей кубков Динамо обыграло Ференцварош – 3:0. Мунтян стал одним из авторов триумфа киевлян в еврокубке, открыв счет на 17-й минуте матча.

В двухматчевом противостоянии Динамо – Бавария (3:0) за Суперкубок УЕФА он также отыграл ключевую роль. Полузащитник отметился двумя результативными передачами на Олега Блохина во второй игре в Мюнхене.

По данным Transfermarkt, футболист сыграл в 371 матче, забил 70 голов и отдал 36 результативных передач. Свою карьеру выдающийся игрок завершил в киевском СКА в 1981 году.

Почему Мунтян конфликтовал с Лобановским?

За сборную СССР Мунтян выступил на чемпионате мира в 1970 году. В Мексике подопечные Валерия Лобановского вылетели в четвертьфинале, уступив Уругваю – 1:0.

Владимир Мунтян / Фото Динамо Киев

Впоследствии у футболиста возник конфликт с главным тренером национальной команды. Он не взял полузащитника на Олимпиаду 1976 года, проходившей в канадском Монреале, где СССР завоевала "бронзу".

Игрок рассказал, что накануне турнира Лобановский сообщил ему о том, что на поездку на Игры он может не рассчитывать. Главный тренер мотивировал свое решение тем, что у футболиста слабые прыжки.

Сборная улетела в Канаду, а у меня было такое настроение, что я даже хотел завершить с футболом. После возвращения сборной в Динамо случился бунт игроков против тренеров. Виновником мятежа назвали меня, хотя я вообще на Олимпиаду не летал.

– поделился Мунтян.

Он также заявил, что через некоторое время иначе посмотрел на ситуацию, которая сложилась между ним и Лобановским. Футболист отметил, что тренер со своей стороны поступил правильно.

Что известно о бунте против Лобановского?

Бунт в 1976 году сопровождался нестабильной игрой Динамо в начале сезона и некоторые игроки решили, что Лобановскому пора уйти. Петр Найда, экс-игрок Днепра, рассказывал о "мятеже" в киевском клубе, пишет 1927.kiev.ua.

"Тогда группа футболистов Динамо решила избавиться от тренеров – Лобановского Базилевича, с чем пошла с требованием в Спорткомитет. Это было как раз перед игрой с нашей командой, которая должна была состояться в Киеве. Так что, тренеров тогда отстранили от исполнения обязанностей, и оба смотрели матч по телевизору. Днепр в том поединке выиграл 3:1, "отомстив" за своего бывшего наставника", – поделился Найда.

Он признался, что после поражения Лобановского вернули на должность старшего тренера. После этого авторитет легендарного тренера не поддавался сомнению.

Как Мунтян попал в аварию?

Авария с участием Мунтяна произошла через год после завершения карьеры футболиста. Уже бывший полузащитник ехал за рулем автомобиля и попал в ДТП со смертельным финалом.

Детали ужасного инцидента не разглашаются. Однако экс-полузащитник в программе "В гостях у Гордона" рассказывал, что тогда погиб человек, который сидел рядом с ним.

Тяжело вспоминать эту аварию. Там погиб человек. Я сам тоже чудом остался жив. На заднем сидении еще сидела пара – муж и жена. Они также получили травмы. У меня был перелом 5 и 6 шейных позвонков. Полтора месяца пролежал на вытяжке. Потом еще полгода ходил в корсете. А машина была не моя, а школьного друга,

– вспоминал Мунтян.

Впоследствии на легенду Динамо завели уголовное дело, отобрали партийный билет, а также звание капитана МВД. Однако через полгода дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Позже специалисты с завода Тольятти провели экспертизу. Был выявлен серьезный заводской дефект в машине, что и привело к трагическому происшествию.

Где сейчас Мунтян?

Немало лет жизни Мунтян отдал тренерской работе. Он работал в структуре Динамо, воспитывая юных футболистов, в олимпийской сборной Украины, Черкассах, Таврии, Оболони, Кривбассе, Ворскле и киевском СКА.

Также легенда украинского футбола успел поработать на Мадагаскаре и был главным тренером в экзотической сборной Гвинеи.

Кроме того, экс-футболист был одним из руководителей Ассоциации ветеранов футбола Украины. Как пишет официальный сайт Динамо, сейчас он является президентом ОО "Ветераны ФК Динамо Киев".

Владимир Мунтян / Фото Динамо Киев

Недавно сборная Украины победила Исландию (2:0) и пробилась в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Сергей Ребров в эфире УПЛ ТВ признался, что после матча ему позвонил Мунтян.

Главный тренер национальной команды рассказал, что легенда Динамо поздравил команду со сверхважной победой. Кроме того, наставник "сине-желтых" сообщил, что экс-футболист находится в тяжелом состоянии.

"Для меня было очень приятно, что утром после игры позвонил мне Мунтян и поздравил нас, хотя я знаю, что состояние у него очень тяжелое. Для меня это действительно был очень эмоциональный звонок, и я очень благодарен ему. Он сейчас находится в тяжелом состоянии, и я поддерживаю, и все мы поддерживаем его", – сказал Ребров.

