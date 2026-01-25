В то же время Зеленский использует спорт, как рычаг влияния на международной арене. Какие связи со спортом имеет президент Украины – рассказывает 24 канал.

Читайте также Тренд на 2016-й покоряет мир: как выглядели звезды украинского спорта 10 лет назад

Что говорил Зеленский о спорте?

Президент Украины родился 25 января 1978 года в Кривом Роге. В детстве Зеленский увлекался футболом и даже мечтал стать профессиональным игроком.

Зеленский в молодости / Фото из открытых источников

Однако спортивную карьеру политик не построил. Однако в интервью он неоднократно говорил о важности спорта в жизни.

Так Зеленский в 2023 году на встрече со студентами спортивных учебных заведений сказал, что Украина становится влиятельным государством, а спорт является неотъемлемой частью этого, о чем говорится на сайте Президента Украины.

Украина становится влиятельным государством, и спорт является неотъемлемой частью этого влияния. Большой вес имеют успехи украинских спортсменов на масштабных международных соревнованиях, ведь они – лицо страны. Есть направления, которые должны быть приоритетными, потому что они будут иметь влияние на международные отношения и усиливать Украину,

– сказал Зеленский.

Также он отметил, что здоровье украинцев является не менее важным, ведь Украину должны восстанавливать сильные и здоровые люди и спорт этому залог.

Зеленский на встрече со студентами / Фото Офиса президента

"Украину нужно отстраивать, и это должны делать умные и сильные люди. Украинцы должны дольше жить, а для этого нужен здоровый образ жизни", – высказался президент.

Кроме того, Зеленский рассказал, что занятия спортом помогают ему снять напряжение, поддерживать работоспособность и упорядочить психологическое состояние.

И вообще – надо просто быть в форме. Надо, чтобы россияне нас боялись, поэтому мы все должны быть в форме. Страна должна выглядеть крепкой, выносливой, быть готовой бороться. Очень важно, чтобы наши граждане понимали важность спорта. Спортсмены и политики должны популяризировать спорт как одно из важнейших направлений,

– подытожил Зеленский.

Зеленский занимается спортом / Фото из соцсетей президента Украины

В интервью CNN он рассказывал о том, что спорт в сочетании с классическим роком помогает ему расслабиться.

"Мне нравится AC/DC. И украинская музыка – конечно, потому что украинский – мой родной язык. Так я понимаю не только музыку, но и слова. В AC/DC я не понимаю всех слов, но мне нравится их энергия.Тренировка в шесть или семь утра под музыку AC/DC, по его словам, дает ему "энергию на весь день", – поделился политик.

Как Зеленский поддерживает украинский спорт?

С момента избрания на пост президента Украины в 2019 году Зеленский сделал спорт одним из приоритетов своей политики. В том же году он наградил футболистов сборной Украины U-20 государственными наградами за победу на чемпионате мира в Польше.

Я горжусь тем, что живу с вами в одной стране, в одно время. Государство для вас, спортсменов, мало делало. Мы хотим это изменить – отношение и к вам, и к спорту,

– заявил Глава государства.

Зеленский наградил сборную Украины U-20 / Фото из открытых источников

Отметим, что в 2021 году президент Украины лично презентовал программу, которая сочетает в себе спорт, медицину для формирования здорового образа жизни. В нее входило:

Массовое становление спортивных площадок во дворах.

Проект "Здоровая школа" – улучшение инфраструктуры в школах и обязательные физкультурные занятия.

Акцент на спорт для разных возрастных групп, включая людей 55+.

Уже во время полномасштабного вторжения России в Украину программа "Ветеранский спорт" стала одной из крупнейших инициатив от государства в спорте. По ней участники боевых действий каждые три месяца получают 1 тысячу 500 гривен на занятия спортом.

Известно, что уже более 200 тысяч ветеранов подали заявки. По словам Зеленского эта программа, которая направлена также на реабилитацию является государственным приоритетом.

Как Зеленский использует спорт для международной диплломатии?

Зеленский использует спорт как инструмент дипломатии, особенно в контексте войны России против Украины. Он неоднократно встречался с уже экс-главой МОК Томасом Бахом, благодаря за поддержку украинского спорта и бан российских атлетов.

В 2023 году президент Украины выступил на саммите по участию россиян на Олимпийских играх 2024, где заявил, что передставники враждебной страны не имеют места в спорте.

Также в 2024 году Зеленский встретился с главой World Athletics Себастьяном Коу, который пообещал дополнительную поддержку украинским спортсменам, сообщало Yahoo Sports.

Спасибо за ваши решительные шаги и решения. Россия должна чувствовать, что ее террористическая война приведет к соответствующему отношению к ее спортсменам. И что цена этой войны очень высока,

– поблагодарил Зеленский Коу.

Зеленский встретился с Коу / Фото Офиса президента

Известно также, что президент Украины, по информации The Hill, во время визита в Белый дом в августе 2025 года подарил президенту США Дональду Трампу клюшку для гольфа от раненого украинского воина – это символизирует тесную связь войны и спорта.

Глава США поблагодарил военного Константина Картавцева за клюшку, отметив, что подарок был сделан с любовью и очень ценит его.

Константин, прежде всего я только что посмотрел ваш удар. Я хорошо разбираюсь в гольфе, и ваш удар замечательный, он хорошо выглядит. И вы очень скоро станете очень хорошим гольфистом,

– сказал Трамп.

Трамп отблагодарил Картавцева за клюшку: смотрите видео

Кроме того, это не единственная вещь, которую подарил Зеленский Трампу. Во время первой встречи, которая хоть и завершилась ссорой между главами государств, президент Украины привез с собой чемпионский пояс WBC Александра Усика, который в конце концов и оставил в Овальном кабинете.

Отметим, что ранее Усик лично подарил президенту Украны чемпионский пояс. Сейчас титул украинского боксера остается в ячейке, где Трамп хранит другие коллекционные вещи.

Пояс Усика в Белом доме / Скриншот из видео

Отметим, что сам президент Украины неоднократно поддерживал Усика накануне его поединков, а также лично встречался с боксером, чтобы поздравить его с победой и обсудить важные спортивные вопросы.

Зеленский встретился с Усиком / Фото Офиса президента

К слову. Ранее мы рассказывали о том, как Владимир Зеленский наказал предателей Украины, лишив их государственных стипендий. В список вошли такие известные спортсмены, как Сергей Бубка, Яна Клочкова, Илья Кваша и другие.