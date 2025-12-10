"Национальная Легенда Украины": Магучих получила почетную награду от Зеленского
- Ярослава Магучих получила от Владимира Зеленского награду "Национальная Легенда Украины".
- Магучих задонатила один миллион гривен после Олимпийских игр-2024 на сбор для машин и поддержала фонд UA Animals.
Ярослава Магучих безусловно одна из лучших украинских спортсменок. За свою карьеру легкоатлетка уже стала олимпийской чемпионкой и установила мировой рекорд.
Президент Украины Владимир Зеленский наградил Магучих специальной наградой. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм спортсменки.
Какую награду получила Магучих?
Спортсменка в своем инстаграме поделилась тем, что получила награду "Национальная Легенда Украины" от Владимира Зеленского. Магучих поблагодарила за награду и отметила ее символичность.
Спасибо за награду "Национальная Легенда Украины". Для меня это не просто награда – это напоминание, что каждая высота достижима, если идти к ней с верой, трудом и любовью к своей стране,
– написала легкоатлетка.
Напомним, что Магучих также занимается благотворительностью, помогая украинцам и Вооруженным Силам Украины. Недавно она рассказала о сумме самого большого доната.
Какую самую большую сумму задонатила Магучих?
Спортсменка в подкасте на ютуб-канале Сергея Притулы отметила, что наибольшую сумму, которую она задонатила, была после Олимпийских игр-2024.
"Это был один миллион гривен, который я перевела на сбор Лачена на машины. Донаты – это не соревнования. Донатьте, пожалуйста, кто сколько может, даже 1, 5, 20 гривен очень помогают. Поэтому не стесняйтесь", – сказала Магучих.
Она также отметила, что часть средств пожертвовала на фонд UA Animals, который помогает бездомным животным.
Что известно о карьере Магучих?
В 2019 году Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в городе Доха, что в Катаре. Спортсменка стала самой молодой победительницей в истории соревнований.
Впоследствии она выиграла еще несколько чемпионатов Европы и мира. А в 2024 году на этапе Бриллиантовой лиги в Париже легкоатлекта установила мировой рекорд, преодолев планку – 2,10 метров.
В том же году украинка тримуфовала на Олимпийских играх в Париже. Магучих преодолела планку высотой в два метра.