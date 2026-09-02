Зеленский наградил орденом президента WBC, который жаловался на Усика

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственной наградой главу Всемирной боксерской Рады Маурисио Сулеймана. Этот функционер известен своим благосклонным отношением к нашей стране, но в то же время критиковал Александра Усика.

Сулейман получил от главы государства орден "За заслуги" III степени с формулировкой "за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, сохранение исторической памяти украинского народа, благотворительную деятельность, популяризацию украинского государства в мире", пишет 24 Канал.

Что известно о награждении президента WBC

Среди боксерских организаций WBC выделяется четкой позицией в поддержку Украины и против российской агрессии.

WBC неизменно поддерживает Украину – так же, как и с 24 февраля 2022 года. И по сей день мы осуждаем насилие и войну, вызванную вторжением в прекрасную страну Украину,

– говорил Маурисио Сулейман в одном из недавних интервью.

Мексиканец вошел в список награжденных президентом Зеленским, куда также попали общественные деятели, чиновники, главы государств и другие друзья Украины из многих стран мира.

Из-за чего у Сулеймана возник мини-конфликт с Александром Усиком

Президент WBC позволил себе критический комментарий в адрес украинского боксера, когда тот заявил об отказе от всех чемпионских поясов, не направив в организацию официального заявления.

Сулейман жаловался, что узнал о столь важной новости из социальных сетей. Он выразил разочарование таким поступком и отметил, что боксеры "теряют благодарность, преданность и жажду побед, когда их заменяют деньги". Несмотря на это, он пожелал Усику успеха и отметил его особую роль в мировом спорте и выдающиеся достижения на ринге.