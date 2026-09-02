Сулейману дістався від глави держави орден "За заслуги" ІІІ ступеня з формулюванням "за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, збереження історичної пам’яті українського народу, благодійну діяльність, популяризацію Української держави у світі", пише 24 Канал.

Що відомо про нагородження президента WBC

Серед боксерських організацій WBC вирізняється чіткою позицією на підтримку України та проти російської агресії.

WBC незмінно підтримує Україну – так, як і з 24 лютого 2022 року. І донині ми засуджуємо насильство та війну, спричинену вторгненням у прекрасну країну Україну,

– говорив Маурісіо Сулейман в одному з нещодавніх інтерв'ю.

Мексиканець увійшов до списку нагороджених від Президента Зеленського, куди також потрапили громадські діячі, чиновники, глави держав та інші друзі України з багатьох держав світу.

Через що у Сулеймана був міні-конфлікт з Олександром Усиком

Президент WBC дозволив собі критичний коментар на адресу українського боксера, коли той заявив про відмову від усіх чемпіонських поясів, не надіславши до організації офіційної заяви.

Сулейман скаржився, що дізнався про настільки важливу новину із соціальних мереж. Він висловив розчарування таким вчинком і зазначив, що боксери "втрачають вдячність, відданість і голод до перемог, коли їх змінюють гроші". Попри це, він побажав Усику успіху і відзначив його особливу роль у світовому спорті та видатні досягнення у ринзі.