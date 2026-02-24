"Бесхребетный МОК": Зеленский вспомнил об Олимпиаде и Гераскевиче в обращении к годовщине войны
- Президент Зеленский критикует МОК за дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича с Олимпиады-2026 и отмечает способность украинцев достигать больших результатов.
- Зеленский поддержал Гераскевича, вручил ему Орден Свободы и ввел санкции против российских деятелей спорта, рассматривая изменения в руководстве украинского спорта из-за ситуации с дисквалификацией.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину не обошел вниманием дисквалификацию Владислава Гераскевича с Олимпийских игр-2026.
Глава государства дал жесткую оценку действиям МОК. Зеленский использовал пример украинского скелетониста для иллюстрации того, как Украина вдохновляет мир, отмечает Офис Президента.
Что сказал Зеленский о МОК и украинских спортсменах?
Президент Украины отметил в своем обращении, что украинцы умеют получать результат везде. Даже если международные организации играют на стороне агрессора.
Мы умеем быть абсолютными чемпионами мира по боксу и доказывать, что украинцы имеют честь наивысшей пробы – гораздо дороже, чем любое золото этого бесхребетного МОК. С каждого такого поступка, из всех таких шагов, достижений, маленьких побед состоит большая Украина. Большая, потому что у нее есть вы. Люди, которые вдохновляют планету,
– заявил Владимир Зеленский.
Таким образом глава государства отдал должное не только Владиславу Гераскевичу, но и Александру Усику, который в прошлом году в третий раз завоевал звание абсолюта (во второй раз в супертяжелом весе) в поединке с Даниэлем Дюбуа.
Как Зеленский ранее реагировал на позорный поступок МОК против Гераскевича?
- Президент сразу поддержал украинского скелетониста и заявил, что Гераскевич не нарушил ни одно правило, а олимпийское движение должно останавливать войну, а не подыгрывать агрессору.
- Зеленский лично вручил Гераскевич Орден Свободы, а впоследствии ввел санкции против 10 российских деятелей спорта, которых Владислав разоблачил в продвижении российских нарративов через спорт.
- По информации источника 24 Канала, Зеленский рассматривает варианты изменений в руководстве украинского спорта из-за ненадлежащей реакции на дисквалификацию Гераскевича со стороны НОК.