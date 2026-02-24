Глава государства дал жесткую оценку действиям МОК. Зеленский использовал пример украинского скелетониста для иллюстрации того, как Украина вдохновляет мир, отмечает Офис Президента.

Что сказал Зеленский о МОК и украинских спортсменах?

Президент Украины отметил в своем обращении, что украинцы умеют получать результат везде. Даже если международные организации играют на стороне агрессора.

Мы умеем быть абсолютными чемпионами мира по боксу и доказывать, что украинцы имеют честь наивысшей пробы – гораздо дороже, чем любое золото этого бесхребетного МОК. С каждого такого поступка, из всех таких шагов, достижений, маленьких побед состоит большая Украина. Большая, потому что у нее есть вы. Люди, которые вдохновляют планету,

– заявил Владимир Зеленский.

Таким образом глава государства отдал должное не только Владиславу Гераскевичу, но и Александру Усику, который в прошлом году в третий раз завоевал звание абсолюта (во второй раз в супертяжелом весе) в поединке с Даниэлем Дюбуа.

