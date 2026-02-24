Глава держави дав жорстку оцінку діям МОК. Зеленський використав приклад українського скелетоніста для ілюстрації того, як Україна надихає світ, зазначає Офіс Президента.
Що сказав Зеленський про МОК і українських спортсменів?
Президент України наголосив у своєму зверненні, що українці вміють здобувати результат усюди. Навіть якщо міжнародні організації грають на боці агресора.
Ми вміємо бути абсолютними чемпіонами світу з боксу й доводити, що українці мають честь найвищої проби – набагато дорожчу, ніж будь-яке золото цього безхребетного МОК. Із кожного такого вчинку, з усіх таких кроків, здобутків, маленьких перемог складається велика Україна. Велика, бо в неї є ви. Люди, які надихають планету,
– заявив Володимир Зеленський.
Таким чином глава держави віддав належне не лише Владиславу Гераскевичу, але й Олександру Усику, який минулоріч втретє виборов звання абсолюта (вдруге у суперважкій вазі) в поєдинку з Даніелем Дюбуа.
Як Зеленський раніше реагував на ганебний вчинок МОК проти Гераскевича?
- Президент одразу підтримав українського скелетоніста і заявив, що Гераскевич не порушив жодне правило, а олімпійський рух повинен зупиняти війну, а не підігравати агресору.
- Зеленський особисто вручив Гераскевичу Орден Свободи, а згодом запровадив санкції проти 10 російських діячів спорту, яких Владислав викрив у просуванні російських наративів через спорт.
- За інформацією джерела 24 Каналу, Зеленський розглядає варіанти змін у керівництві українського спорту через неналежну реакцію на дискваліфікацію Гераскевича з боку НОК.