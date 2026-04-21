Президент отметил успехи вундеркинда на украинской и международной арене, о чем рассказал в своем телеграм-канале.

Почему Зеленский встретился с Романом Дегтяревым?

Дегтярев создал одну из крупнейших сенсаций в мире шахмат за последние годы, одержав победу на чемпионате Европы, участие в котором принимали около 500 шахматистов.

Перед стартом соревнований рейтинг украинца был лишь во второй сотне среди всех претендентов на титул. Более того – Международная шахматная федерация FIDE даже до сих пор не признала его гроссмейстером, присвоив лишь звание международного мастера.

Несмотря на это, Дегтярев выдал феноменальный турнир, во время которого потерпел лишь одно поражение и опередил на полбалла каждого из соперников.

Никогда раньше на европейском первенстве не выигрывал шахматист без гроссмейстерского разряда.

Как состоялась встреча Зеленского и Дегтярева?

Судя по фотографиям, во время разговора Владимира Зеленского и Романа Дегтярева присутствовал министр молодежи и спорта Матвей Бедный.

Президент Украины поздравил чемпиона Европы, наградил его знаком отличия "Будущее Украины" и поинтересовался его путем, тренировками и планами на дальнейшую спортивную карьеру.

Что дальше у Романа Дегтярева?