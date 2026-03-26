Ситуация вокруг Национального университета физического воспитания и спорта Украины получила широкую огласку. В центре конфликта оказался министр молодежи и спорта Матвей Бедный, которого обвиняют во вмешательстве в выборы ректора, сообщает 24 Канал.

Почему обвиняют министра?

Выборы ректора НУФВСУ должны были состояться 25 марта, однако их перенесли на полгода. На странице вуза в фейсбуке сообщили, что за день до выборов министр Матвей Бедный своим приказом назначил исполняющим обязанности ректора НУФВСУ доцента кафедры спортивных единоборств и силовых видов спорта Юрия Радченко.

В то же время, действующего и.о. ректора Александра Пыжова никто не знакомил с приказом об освобождении от исполнения обязанностей ректора НУФВСУ.

В заявлении говорится о возможном продвижении "своего" претендента, что вызвало возмущение части преподавателей и студентов. Критики заявляют, что такие действия противоречат принципам автономии вузов и прозрачности выборов.

На этом фоне Национальный университет физического воспитания и спорта даже обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отправить министра в отставку, считая его действия вмешательством во внутренние процессы заведения.

Протесты в университете и отстранение руководства

Ситуация обострилась после переноса выборов ректора и отстранения исполняющего обязанности руководителя университета. По информации "Чемпиона", это спровоцировало открытые акции протеста: студенты и преподаватели вышли на митинг, обвиняя Министерство молодежи и спорта в попытке сорвать выборы и установить контроль над вузом.



Студенты и преподаватели НУФВСУ вышли на митинг/Фото Тетрадь Петрика

Участники протестов требовали вернуть прозрачный избирательный процесс и прекратить административное давление. Конфликт быстро вышел за пределы университета и получил общенациональную огласку.

Реакция министерства

В Министерстве молодежи и спорта отвергли обвинения во вмешательстве. В официальном заявлении ведомства отметили, что все решения относительно избирательного процесса в университете принимались в соответствии с законодательством и процедурами, а перенос выборов был обусловлен юридическими и организационными причинами.

В министерстве также отметили, что их целью является обеспечение легитимности выборов и стабильной работы заведения, а не поддержка конкретного кандидата.

В скандал вмешался Усик

Ситуация приобрела еще больший резонанс после того, как свою позицию публично высказал чемпион мира по боксу Александр Усик. Он призвал к честным и открытым выборам ректора, подчеркнув, что спортивное образование должно развиваться без политического влияния.

Заявление одного из самых известных украинских спортсменов привлекло к конфликту еще больше внимания и усилило общественное давление на чиновников.

Почему выборы ректора НУФВСУ имеют такое значение?