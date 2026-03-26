Ситуація навколо Національного університету фізичного виховання і спорту України набула значного розголосу. У центрі конфлікту опинився міністр молоді та спорту Матвій Бідний, якого звинувачують у втручанні у вибори ректора, повідомляє 24 Канал.

Чому звинувачують міністра?

Вибори ректора НУФВСУ мали відбутися 25 березня, однак їх перенесли на півроку. На сторінці вишу у фейсбуці повідомили, що за день до виборів міністр Матвій Бідний своїм наказом призначив виконуючим обов'язки ректора НУФВСУ доцента кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту Юрія Радченка.

Водночас, чинного в.о. ректора Олександра Пижова ніхто не ознайомлював з наказом про увільнення від виконання обов'язків ректора НУФВСУ.

У заяві йдеться про можливе просування "свого" претендента, що викликало обурення частини викладачів та студентів. Критики заявляють, що такі дії суперечать принципам автономії вишів та прозорості виборів.

На цьому тлі Національний університет фізичного виховання і спорту навіть звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом відправити міністра у відставку, вважаючи його дії втручанням у внутрішні процеси закладу.

Протести в університеті та відсторонення керівництва

Ситуація загострилася після перенесення виборів ректора та відсторонення виконувача обов'язків керівника університету. За інформацією "Чемпіона", це спровокувало відкриті акції протесту: студенти і викладачі вийшли на мітинг, звинувачуючи Міністерство молоді та спорту у спробі зірвати вибори і встановити контроль над вишем.



Студенти та викладачі НУФВСУ вийшли на мітинг/Фото Зошит Петрика

Учасники протестів вимагали повернути прозорий виборчий процес і припинити адміністративний тиск. Конфлікт швидко вийшов за межі університету та набув загальнонаціонального розголосу.

Реакція міністерства

У Міністерстві молоді та спорту відкинули звинувачення у втручанні. В офіційній заяві відомства зазначили, що всі рішення щодо виборчого процесу в університеті ухвалювалися відповідно до законодавства та процедур, а перенесення виборів було зумовлене юридичними та організаційними причинами.

У міністерстві також наголосили, що їхньою метою є забезпечення легітимності виборів і стабільної роботи закладу, а не підтримка конкретного кандидата.

У скандал втрутився Усик

Ситуація набула ще більшого резонансу після того, як свою позицію публічно висловив чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Він закликав до чесних і відкритих виборів ректора, наголосивши, що спортивна освіта повинна розвиватися без політичного впливу.

Заява одного з найвідоміших українських спортсменів привернула до конфлікту ще більше уваги та підсилила суспільний тиск на чиновників.

Чому вибори ректора НУФВСУ мають таке значення?