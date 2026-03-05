Макет парадної форми української збірної для Паралімпійських ігор 2026 не був погоджений Міжнародним паралімпійським комітетом. Повідомив міністр Бідний у коментарі Новини.LIVE.

Що сказав Матвій Бідний про форму збірної України?

Усі команди мають заздалегідь надсилати макети своєї форми на погодження. Україна зробила це, однак запропонований дизайн комітет не затвердив. Рішення щодо цього було ухвалене ще наприкінці минулого року.

Бідний пояснив, що зараз Україна зосереджується на подальших діях. Серед можливих кроків – бойкот церемонії відкриття Паралімпіади та вимога не допускати політичної агітації під час змагань.

Ми маємо підтримувати наших спортсменів, паралімпійців, які завжди успішні, і ми за них усіх вболіваємо. Сподіваємося, що якнайчастіше прапор України підніматиметься над паралімпійськими Міланом і Кортіною,

– наголосив міністр.

Що відомо про форму збірної України?