Макет парадной формы украинской сборной для Паралимпийских игр 2026 не был согласован Международным паралимпийским комитетом. Сообщил министр Бедный в комментарии Новости.LIVE.
Что сказал Матвей Бедный о форме сборной Украины?
Все команды должны заранее присылать макеты своей формы на согласование. Украина сделала это, однако предложенный дизайн комитет не утвердил. Решение об этом было принято еще в конце прошлого года.
Бедный объяснил, что сейчас Украина сосредотачивается на дальнейших действиях. Среди возможных шагов – бойкот церемонии открытия Паралимпиады и требование не допускать политической агитации во время соревнований.
Мы должны поддерживать наших спортсменов, паралимпийцев, которые всегда успешны, и мы за них всех болеем. Надеемся, что как можно чаще флаг Украины будет подниматься над паралимпийскими Миланом и Кортиной,
– подчеркнул министр.
Что известно о форме сборной Украины?
Украинская паралимпийская сборная планировала выступать в форме с картой Украины, однако МПК запретил ее из-за политических символов. Поэтому пришлось срочно подготовить альтернативный комплект, который соответствует правилам организации.
По международным правилам, униформа не должна содержать политических или национальных месседжей (тексты гимна, мотивационные лозунги, символы, которые могут трактоваться как политические). Карту страны также отнесли к такой категории, рассказал директор по коммуникациям организации Крейг Спенс в комментарии для издания Главком.