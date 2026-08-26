Теперь у Зеленского дома есть щенок американского питбультерьера, принадлежавший выдающемуся спортсмену. У щенка своя очень символическая история, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Президента.

Подарок Кроуфорда Зеленскому

3,5-месячной девочке дали имя Фрейя – в честь системы противовоздушной обороны FREYJA, которая будет на вооружении Сил обороны Украины.

Ее дед, пес Атос, оказался в зоне российской оккупации в Буче под Киевом, смог пережить ужасы первых недель полномасштабной войны и был спасен украинскими воинами. Теперь он живет в США, в Хьюстоне, а его внучка снова окажется в Украине у Владимира Зеленского.

Помимо собственного подарка, Теренс Кроуфорд передал также подарки от председателя Всемирной боксерской Рады WBC Маурисио Сулеймана. Это картина американского художника Андреса Валенсии "Вторжение в Украину" и изготовленный специально для президента пояс чемпиона мира WBC.

Как Зеленский отреагировал на встречу с Кроуфордом

Глава государства отметил то, что выдающийся боксер поддерживал нашу страну с первых дней полномасштабной войны. Зеленский поблагодарил Кроуфорда и подчеркнул важность победы для украинского народа в борьбе за выживание.

Кроуфорд – первый в истории бокса эпохи четырех главных поясов абсолютный чемпион мира в трех разных весовых категориях. Он провел на профессиональном ринге 42 поединка, выиграв все из них, 31 из которых нокаутом.