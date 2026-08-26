Відтепер у Зеленського є вдома цуценя американського пітбультер'єра від видатного спортсмена. У песика своя дуже символічна історія, пише 24 Канал з посиланням на інтернет-представництво Президента.

Подарунок Кроуфорда Зеленському

3,5-місячна дівчинка має клику Фрея – на честь системи протиповітряної оборони FREYJA, яка буде на озброєнні Сил Оборони України.

Її дід, пес Атос, був в російській окупації у Бучі під Києвом, зміг пережити жахи перших тижнів повномасштабної війни і був врятований українськими воїнами. Тепер він живе у США у Г'юстоні, а його онука буде знову в Україні у Володимира Зеленського.

Окрім власного подарунка, Теренс Кроуфорд передав також презенти від голови Всесвітньої боксерської ради WBC Маурісіо Сулеймана. Це картина американського художника Андреса Валенсії "Вторгнення в Україну" і виготовлений спеціально для Президент пояс чемпіона світу WBC.

Як Зеленський відреагував на зустріч із Кроуфордом

Глава держави відзначив той факт, що видатний боксер підтримував нашу державу з перших днів повномасштабної війни. Зеленський подякував Кроуфорду та підкреслив важливість перемоги для українського народу у боротьбі за виживання.

Кроуфорд – перший в історії боксу епохи чотирьох головних поясів абсолютний чемпіон світу у трьох різних вагових категоріях. Він провів на профі-ринзі 42 поєдинки, вигравши усі з них, 31 з яких нокаутом.