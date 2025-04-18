В список, в частности, вошли певцы, актеры и спортсмены, которые поддерживают российскую военную агрессию против нашей страны. Санкции, среди прочего, предусматривают лишение государственных наград, блокирование активов и ограничение торговых операций.

Читайте также Россия разрушила реабилитационный центр и отель, где базировались спортсмены

Против кого ввели санкции

Владимир Зеленский подписал соответствующий указ № 246/2025. Он вступает в силу со дня его опубликования, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины.

Всего в санкционный список вошли пять физических лиц, которые связаны со спортом. В него попали:

фехтовальщица Софья Великая

лыжница Елена Вяльбе

боксеры Денис Лебедев и Руслан Проводников

гимнаст Никита Нагорный.

О введении санкций против них проинформируют компетентные органы ЕС, США и других стран.

К слову. Кроме этого санкционные ограничения Украина наложила на ряд российских заводов, которые выполняют заказы "запоребрикового" Минобороны, а также на тамошних пропагандистов. Всего в список попали 59 физических и 60 юридических лиц.

Напомним, что подписание указа о санкциях Президент Украины анонсировал накануне. Он отмечал, что ограничения будут наложены, в частности, на производителей ракет "Искандер".