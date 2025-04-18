Зеленский ввел санкции против пятерых представителей российского спорта
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пятерых представителей российского спорта, среди которых фехтовальщица Софья Великая и лыжница Елена Вяльбе.
- Санкции предусматривают лишение государственных наград, блокирование активов и ограничение торговых операций, а информация о них будет передана компетентным органам ЕС, США и других стран.
В пятницу, 18 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против ряда россиян. Среди них есть и представители спорта.
В список, в частности, вошли певцы, актеры и спортсмены, которые поддерживают российскую военную агрессию против нашей страны. Санкции, среди прочего, предусматривают лишение государственных наград, блокирование активов и ограничение торговых операций.
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Против кого ввели санкции
Владимир Зеленский подписал соответствующий указ № 246/2025. Он вступает в силу со дня его опубликования, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины.
Всего в санкционный список вошли пять физических лиц, которые связаны со спортом. В него попали:
- фехтовальщица Софья Великая
- лыжница Елена Вяльбе
- боксеры Денис Лебедев и Руслан Проводников
- гимнаст Никита Нагорный.
О введении санкций против них проинформируют компетентные органы ЕС, США и других стран.
К слову. Кроме этого санкционные ограничения Украина наложила на ряд российских заводов, которые выполняют заказы "запоребрикового" Минобороны, а также на тамошних пропагандистов. Всего в список попали 59 физических и 60 юридических лиц.
Напомним, что подписание указа о санкциях Президент Украины анонсировал накануне. Он отмечал, что ограничения будут наложены, в частности, на производителей ракет "Искандер".