Владимиру Кличко – 49: "месть за брата" и другие величайшие победы легендарного украинца

Один из лучших тяжеловесов в истории бокса Владимир Кличко 25 марта 2025 празднует свой день рождения. "Доктору Стальной Молот" исполнилось 49 лет.

Владимир Кличко даже по завершении профессиональной карьеры не выпал из информационного поля. Легенда мирового бокса в самые тяжелые дни полномасштабного вторжения России остался в Киеве и помогал Украине на гуманитарном фронте. К мнению выдающегося боксера прислушиваются во всем мире, ведь он имеет возможность достучаться до самых влиятельных мировых лидеров. 24 Канал вспомнил величайшие победы Кличко-младшего на боксерском ринге.

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На пути к "золоту" Атланты-1996

Владимир Кличко начал заниматься боксом в 14-летнем возрасте. Пример старшего брата вдохновлял к свершениям юного спортсмена. Невероятные физические данные позволили ему быстро подняться на боксерский Олимп. В 1993 году Владимир завоевал 1-е место на первенстве Европы по боксу среди юниоров, а в следующем занял вторую строчку пьедестала на чемпионате мира.

На взрослом чемпионате Европы-1995 Кличко-младший стал обладателем серебряной медали, уступив в финале россиянину Алексею Лезину. Впрочем, в следующем году Владимир взял реванш у представителя болот.

По пути к золотой медали Олимпиады-1996 Кличко отомстил в полуфинале россиянину Лезину, а в финале победил боксера из Тонга Паэа Вольфграмма. Таким образом, украинский боксер стал первым европейцем, сумевшим завладеть этим титулом в супертяжелом весе. Успешная любительская карьера открыла Владимиру путь в профессиональный бокс.



Владимир Кличко – олимпийский чемпион-1996 по боксу / Фото Getty Images

К слову. На любительском уровне Владимир Кличко провел 140 поединков, в которых оформил 134 победы (65 – нокаутом) при 6 поражениях.

"Месть за брата" и первый титул

Свой первый титульный бой Владимир провел в 1998 году. В третьем раунде поединка Кличко-младший нокаутировал Маркуса Макинтайра и завладел вакантным поясом чемпиона WBC.

В сентябре 1999 года Кличко вышел на ринг против сильнейшего немецкого супертяжа Акселя Шульца. Это был первый серьезный оппонент Кличко. В 8-м раунде "Доктор Стальной Молот" победил техническим нокаутом. После этого боя Шульц не выходил на ринг 7 лет.

В апреле 2000 года американский боксер Крис Берд нанес поражение Кличко-старшему и забрал титул WBO. Отомстить за брата должен был младший Кличко. Владимир дважды отправлял Криса в нокдаун в 9-м и 11-м раундах и победил единогласным решением судей. Пояс WBO вернулся к братьям Кличко.

Видео полного боя Кличко – Берд

Бой двух нокаутеров

В сентябре 2005 года состоялось сражение между Сэмюэлом Питером и Владимиром Кличко. Конкретно этот поединок можно именовать переломным моментом в карьере Владимира. После поражений Корри Сандерсу и Лаймону Брюстеру украинца уже не считали столь грозным боксером. Доказать обратное Владимир должен был в битве с Питером. Нигериец дважды отправил Кличко в нокдаун в 5 раунде и однажды в 10 трехминутке. Однако Владимир проявил чемпионский характер и выиграл бой решением судей.

Видео боя Кличко – Питер

Две победы над россиянами

После победы над Питером Кличко сложно было найти достойного соперника. Бросить вызов Владимиру в 2008 году решил чемпион WBO Султан Ибрагимов из России.

Принципиальность поединка сильно перевесила его сущность. Боксеры провели первый с 1999 года объединительный бой в супертяжелом весе. Кличко прогнозированно выиграл по очкам и завладел титулами IBF, IBO, WBO.

Поединка Кличко – Поветкин ждали долго, ведь это была встреча двух олимпийских чемпионов. На тот момент Поветкин не знал вкуса поражений, поэтому никто не мог предсказать итог поединка. Бой в Москве проходил при полном доминировании Кличко. Украинский боксер деклассировал "Русского Витязя", нанеся ему первое поражение.

Видеообзор боя Кличко – Поветкин

Завершение карьеры на отрицательной ноте

Однако даже самому выдающемуся боксеру приходится покидать ринг. В 2015 году Владимир боксирует против Тайсона Фьюри и уступает "Цыганскому королю" по единогласному решению судей.

В следующий раз Владимир вернулся в ринг только в апреле 2017 года. Соперником украинца снова стал представитель Великобритании, но в этот раз им был чемпион IBF Энтони Джошуа. Но это не изменило итогового исхода боя. Кличко-младший проиграл Эй Джею техническим нокаутом в одиннадцатом раунде и потерял вакантные пояса по версиям WBA и IBO.

3 августа того же года Владимир Кличко объявил об окончании карьеры, отказавшись от идеи реванша из Джошуа. Кличко-младший попрощался с боксом на статистике в 64 победы в 69 боях (54 нокаутом) при 5 поражениях в профессионалах.



Владимир Кличко и Энтони Джошуа / Фото Getty Images

Достижения Кличко

В супертяжелом весе Кличко-младший владел титулами WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015).

В 2020 году Владимир Кличко был включен в Международный зал боксерской славы.

Во время владения титулом чемпиона мира в тяжелом весе бои Кличко регулярно собирали от 300 до 500 миллионов зрителей по всему миру.

Кличко-младший является рекордсменом по количеству проигравших соперников за титул чемпиона мира в тяжелом весе – 23, побив рекорд, принадлежавший Джо Луису и Мухаммеду Али.

Занимает 42-е место в рейтинге лучших боксеров всех времен вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec.

Возможен камбек в ринг Кличко-младшего

Уже достаточно долго Владимир интригует своим вероятным возвращением в профессиональный бокс. Кличко-старший не исключает варианта избиения рекорда легендарного Джорджа Формана, отошедшего в лучший мир 21 марта 2025-го года. Форман в возрасте 45 лет получил чемпионский титул. Владимиру же стукнуло уже 49 лет, поэтому у украинца есть все шансы стать новым старейшим чемпионом мира.

Такие планы по камбэку в ринг Владимир строил еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Но великая война изменила все планы Кличко-младшего.

Периодически пресса подогревает интерес к возможному возвращению Владимира в ринг ради рекорда. Но сам украинский эксбоксер не спешит с камбэком, хотя находится в отличной форме. Даже после окончания карьеры в 2017 году Владимир не покидал тренировок. Его нынешней форме, которую он держит в уже солидном возрасте, позавидуют гораздо младшие боксеры.



Кличко может вернуться в ринг / Фото Getty Images

Бывший промоутер украинца Том Леффлер заверил, что возвращение Владимира вполне реально. Известный менеджер даже заговорил о возможных реваншах против Фьюри или Джошуа. Также Леффлер добавил в список потенциальных соперников Владимира еще и временного чемпиона WBO Джозефа Паркера и чемпиона мира IBF Даниэля Дюбуа. Именно двое последних боксеров претендуют на бой против другого звездного украинца Александра Усика.