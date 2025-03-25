Владимир Кличко даже по завершении профессиональной карьеры не выпал из информационного поля. Легенда мирового бокса в самые тяжелые дни полномасштабного вторжения России остался в Киеве и помогал Украине на гуманитарном фронте. К мнению выдающегося боксера прислушиваются во всем мире, ведь он имеет возможность достучаться до самых влиятельных мировых лидеров. 24 Канал вспомнил величайшие победы Кличко-младшего на боксерском ринге.

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На пути к "золоту" Атланты-1996

Владимир Кличко начал заниматься боксом в 14-летнем возрасте. Пример старшего брата вдохновлял к свершениям юного спортсмена. Невероятные физические данные позволили ему быстро подняться на боксерский Олимп. В 1993 году Владимир завоевал 1-е место на первенстве Европы по боксу среди юниоров, а в следующем занял вторую строчку пьедестала на чемпионате мира.

На взрослом чемпионате Европы-1995 Кличко-младший стал обладателем серебряной медали, уступив в финале россиянину Алексею Лезину. Впрочем, в следующем году Владимир взял реванш у представителя болот.

По пути к золотой медали Олимпиады-1996 Кличко отомстил в полуфинале россиянину Лезину, а в финале победил боксера из Тонга Паэа Вольфграмма. Таким образом, украинский боксер стал первым европейцем, сумевшим завладеть этим титулом в супертяжелом весе. Успешная любительская карьера открыла Владимиру путь в профессиональный бокс.



Владимир Кличко – олимпийский чемпион-1996 по боксу / Фото Getty Images

К слову. На любительском уровне Владимир Кличко провел 140 поединков, в которых оформил 134 победы (65 – нокаутом) при 6 поражениях.

"Месть за брата" и первый титул

Свой первый титульный бой Владимир провел в 1998 году. В третьем раунде поединка Кличко-младший нокаутировал Маркуса Макинтайра и завладел вакантным поясом чемпиона WBC.

В сентябре 1999 года Кличко вышел на ринг против сильнейшего немецкого супертяжа Акселя Шульца. Это был первый серьезный оппонент Кличко. В 8-м раунде "Доктор Стальной Молот" победил техническим нокаутом. После этого боя Шульц не выходил на ринг 7 лет.

В апреле 2000 года американский боксер Крис Берд нанес поражение Кличко-старшему и забрал титул WBO. Отомстить за брата должен был младший Кличко. Владимир дважды отправлял Криса в нокдаун в 9-м и 11-м раундах и победил единогласным решением судей. Пояс WBO вернулся к братьям Кличко.

Видео полного боя Кличко – Берд

Бой двух нокаутеров

В сентябре 2005 года состоялось сражение между Сэмюэлом Питером и Владимиром Кличко. Конкретно этот поединок можно именовать переломным моментом в карьере Владимира. После поражений Корри Сандерсу и Лаймону Брюстеру украинца уже не считали столь грозным боксером. Доказать обратное Владимир должен был в битве с Питером. Нигериец дважды отправил Кличко в нокдаун в 5 раунде и однажды в 10 трехминутке. Однако Владимир проявил чемпионский характер и выиграл бой решением судей.

Видео боя Кличко – Питер

Две победы над россиянами

После победы над Питером Кличко сложно было найти достойного соперника. Бросить вызов Владимиру в 2008 году решил чемпион WBO Султан Ибрагимов из России.

Принципиальность поединка сильно перевесила его сущность. Боксеры провели первый с 1999 года объединительный бой в супертяжелом весе. Кличко прогнозированно выиграл по очкам и завладел титулами IBF, IBO, WBO.

Поединка Кличко – Поветкин ждали долго, ведь это была встреча двух олимпийских чемпионов. На тот момент Поветкин не знал вкуса поражений, поэтому никто не мог предсказать итог поединка. Бой в Москве проходил при полном доминировании Кличко. Украинский боксер деклассировал "Русского Витязя", нанеся ему первое поражение.

Видеообзор боя Кличко – Поветкин

Завершение карьеры на отрицательной ноте

Однако даже самому выдающемуся боксеру приходится покидать ринг. В 2015 году Владимир боксирует против Тайсона Фьюри и уступает "Цыганскому королю" по единогласному решению судей.

В следующий раз Владимир вернулся в ринг только в апреле 2017 года. Соперником украинца снова стал представитель Великобритании, но в этот раз им был чемпион IBF Энтони Джошуа. Но это не изменило итогового исхода боя. Кличко-младший проиграл Эй Джею техническим нокаутом в одиннадцатом раунде и потерял вакантные пояса по версиям WBA и IBO.

3 августа того же года Владимир Кличко объявил об окончании карьеры, отказавшись от идеи реванша из Джошуа. Кличко-младший попрощался с боксом на статистике в 64 победы в 69 боях (54 нокаутом) при 5 поражениях в профессионалах.



Владимир Кличко и Энтони Джошуа / Фото Getty Images

Достижения Кличко

В супертяжелом весе Кличко-младший владел титулами WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015).

В 2020 году Владимир Кличко был включен в Международный зал боксерской славы.

Во время владения титулом чемпиона мира в тяжелом весе бои Кличко регулярно собирали от 300 до 500 миллионов зрителей по всему миру.

Кличко-младший является рекордсменом по количеству проигравших соперников за титул чемпиона мира в тяжелом весе – 23, побив рекорд, принадлежавший Джо Луису и Мухаммеду Али.

Занимает 42-е место в рейтинге лучших боксеров всех времен вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec.

Возможен камбек в ринг Кличко-младшего

Уже достаточно долго Владимир интригует своим вероятным возвращением в профессиональный бокс. Кличко-старший не исключает варианта избиения рекорда легендарного Джорджа Формана, отошедшего в лучший мир 21 марта 2025-го года. Форман в возрасте 45 лет получил чемпионский титул. Владимиру же стукнуло уже 49 лет, поэтому у украинца есть все шансы стать новым старейшим чемпионом мира.

Такие планы по камбэку в ринг Владимир строил еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Но великая война изменила все планы Кличко-младшего.

Периодически пресса подогревает интерес к возможному возвращению Владимира в ринг ради рекорда. Но сам украинский эксбоксер не спешит с камбэком, хотя находится в отличной форме. Даже после окончания карьеры в 2017 году Владимир не покидал тренировок. Его нынешней форме, которую он держит в уже солидном возрасте, позавидуют гораздо младшие боксеры.



Кличко может вернуться в ринг / Фото Getty Images

Бывший промоутер украинца Том Леффлер заверил, что возвращение Владимира вполне реально. Известный менеджер даже заговорил о возможных реваншах против Фьюри или Джошуа. Также Леффлер добавил в список потенциальных соперников Владимира еще и временного чемпиона WBO Джозефа Паркера и чемпиона мира IBF Даниэля Дюбуа. Именно двое последних боксеров претендуют на бой против другого звездного украинца Александра Усика.