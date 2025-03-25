Володимир Кличко навіть після завершення професійної кар'єри не випав з інформаційного поля. Легенда світового боксу у найважчі дні повномасштабного вторгнення Росії залишився у Києві та допомагав Україні на гуманітарному фронті. До думки видатного боксера прислуховуються у всьому світу, адже він має можливості достукуватися до найвпливовіших світових лідерів. 24 Канал пригадав найбільші перемоги Кличка-молодшого на боксерському рингу.

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На шляху до "золота" Атланти-1996

Володимир Кличко розпочав займатися боксом в 14-річному віці. Приклад старшого брата надихав до звершень юного спортсмена. Неймовірні фізичні дані дозволили йому швидко здійнятися на боксерський Олімп. У 1993 році Володимир завоював перше місце на першості Європи з боксу серед юніорів, а у наступному посів другу сходинку п'єдесталу на чемпіонаті світу.

На дорослому чемпіонаті Європи-1995 Кличко-молодший став володарем срібної медалі, поступившись у фіналі росіянину Олексію Лезіну. Втім, у наступному році Володимир взяв реванш у представника боліт.

На шляху до золотої медалі Олімпіади-1996 Кличко помстився у півфіналі росіянину Лезіну, а у фіналі переміг боксера з Тонга Паеа Вольфграмма. Таким чином український боксер став першим європейцем, хто зумів заволодіти цим титулом у надважкій вазі. Успішна любительська кар'єра відкрила шлях Володимиру у професійний бокс.



Володимир Кличко – олімпійський чемпіон-1996 з боксу / Фото Getty Images

До слова. На аматорському рівні Володимир Кличко провів 140 поєдинків, у яких оформив 134 перемоги (65 – нокаутом) при 6-ти поразках.

"Помста за брата" та перший титул

Свій перший титульний бій Володимир провів у 1998 році. В третьому раунді поєдинку Кличко-молодший нокаутував Маркуса Макінтайра та заволодів вакантним поясом чемпіона WBC.

У вересні 1999 року Кличко вийшов на ринг проти найсильнішого німецького супертяжа Акселя Шульца. Це був перший серйозний опонент Кличка. У 8-му раунді "Доктор Сталевий Молот" переміг технічним нокаутом. Після цього бою Шульц не виходив на ринг 7 років.

У квітні 2000 року американський боксер Кріс Бьорд завдав поразки Кличку-старшому і забрав титул WBO. Помститися за брата мав молодший Кличко. Володимир двічі відправляв Кріса у нокдаун у 9-му та 11-му раундах та переміг одноголосним рішенням суддів. Пояс WBO повернувся до братів Кличків.

Відео повного бою Кличко – Бьорд

Бій двох нокаутерів

У вересні 2005 року відбувся бій між Семюелом Пітером та Володимиром Кличком. Саме цей поєдинок можна називати переломним моментом у кар'єрі Володимира. Після поразок Коррі Сандерсу та Лаймону Брюстеру українця вже не вважали настільки грізним боксером.

Довести протилежне Володимир мав у битві з Пітером. Нігерієць двічі відправив Кличка в нокдаун у 5 раунді та одного разу в 10 трихвилинці. Проте Володимир проявив чемпіонський характер і виграв бій рішенням суддів.

Відео бою Кличко – Пітер

Дві перемоги над росіянами

Після перемоги над Пітером Кличку складно було знайти гідного суперника. Кинути виклик Володимиру у 2008 році вирішив чемпіон WBO Султан Ібрагімов з Росії.

Принциповість поєдинку сильно переважила його сутність. Боксери провели перший з 1999 року об'єднавчий бій у важкій вазі. Кличко прогнозовано виграв по очках і заволодів титулами IBF, IBO, WBO.

Поєдинку Кличко – Повєткін чекали довго, адже це була зустріч двох олімпійських чемпіонів. На той момент Повєткін не знав смаку поразок, а тому ніхто не міг передбачити підсумок поєдинку. Бій у Москві проходив за повного домінування Кличка. Український боксер декласував "Руського Вітязя", завдавши йому першої поразки.

Відеоогляд бою Кличко – Повєткін

Завершення кар'єри на негативній ноті

Проте навіть найвидатнішому боксеру доводиться залишати ринг. У 2015 році Володимир боксує проти Тайсона Ф'юрі та поступається "Циганському королю" за одноголосним рішенням суддів.

Наступного разу Володимир повернувся у ринг лише у квітні 2017-го. Суперником українця знову став представник Великої Британії, але на цей раз ним був чемпіон IBF Ентоні Джошуа. Але це не змінило підсумкового результату бою. Кличко-молодший програв Ей Джею технічним нокаутом в одинадцятому раунді та втратив вакантні пояси за версіями WBA і IBO.

3 серпня того ж року Володимир Кличко оголосив про закінчення кар'єри, відмовившись від ідеї реваншу з Джошуа. Кличко-молодший попрощався із боксом на статистиці у 64 перемоги у 69-ти боях (54 – нокаутом) при 5-ти поразках у професіоналах.



Володимир Кличко та Ентоні Джошуа / Фото Getty Images

Досягнення Кличка

У надважкій вазі Кличко-молодший володів титулами WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015).

У 2020 році Володимира Кличка включили до Міжнародної зали боксерської слави.

Під час володіння титулом чемпіона світу у важкій вазі бої Кличка регулярно збирали від 300 до 500 мільйонів глядачів по всьому світу.

Кличко-молодший є рекордсменом за кількістю переможених суперників за титул чемпіона світу у важкій вазі – 23, побивши рекорд, що належав Джо Луїсу та Мухаммеду Алі.

Займає 42-е місце у рейтингу найкращих боксерів усіх часів незалежно від вагової категорії за версією BoxRec.

Можливий камбек у ринг Кличка-молодшого

Вже доволі довго Володимир інтригує своїм ймовірним повернення у професійний бокс. Кличко-старший не відкидає варіанту побиття рекорду легендарного Джорджа Формана, який відійшов у кращий світ 21 березня 2025-го року. Форман у віці 45 років здобув чемпіонський титул. Володимиру ж стукнуло вже 49 років, тому в українця є усі шанси стати новим найстаршим чемпіоном світу.

Такі плани щодо камбеку у ринг Володимир будував ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але велика війна змінила усі плани Кличка-молодшого.

Періодично преса підігріває інтерес до можливого повернення Володимира у ринг заради рекорду. Але сам український ексбоксер не поспішає із камбеком, хоча перебуває у відмінній формі. Навіть після закінчення кар'єри у 2017-му Володимир не покидав тренувань. Його теперішній формі, яку він тримає у солідному вже віці, позаздрять набагато молодші боксери.



Кличко може повернутись у ринг / Фото Getty Images

Колишній промоутер українця Том Леффлер запевнив, що повернення Володимира є цілком реальним. Відомий менеджер навіть заговорив про можливі реванші проти Ф'юрі або Джошуа. Також Леффлер додав до списку потенційних суперників Володимира ще й тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера та чемпіона світу IBF Даніеля Дюбуа. Саме двійка останніх боксерів претендують на бій проти іншого зіркового українця Олександра Усика.