В четверг, 4 сентября, разгорелся скандал вокруг Владислава Бленуце, который на днях присоединился к киевскому Динамо. Румынский футболист очернил свою репутацию любовью к "русскому миру".

Киевский клуб сразу отреагировал на скандал с новичком команды. В социальных сетях "бело-синих" появилось видео с официальным заявлением Владислава Бленуце, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм Динамо.

Что сказал Бленуце?

Динамо обнародовало заявление Владислава Бленуце относительно громкого скандала. Румынский форвард "бело-синих" подтвердил свою проукраинскую позицию, а также признал прошлые ошибки.

Дорогие украинцы и украинки, я горжусь, что буду играть в Украине за великий клуб – Динамо Киев.Слава героям. Слава Украине. Украина – победит,

– сказал Бленуце.

Официальное заявление Бленуце: смотрите видео

Отметим, что сначала Динамо выступило с официальным заявлением относительно инцидента с Владиславом Бленуце. После этого в сети появилось обращение 23-летнего румынского футболиста.

Как отрегулировали в Динамо?

Пресс-служба Динамо опубликовала официальное заявление относительно скандала с Владиславом Бленуце. В клубе отметили, что сделка по трансферу румынского форварда состоялась в последние минуты трансферного окна.

"Бело-синие" отметили, что во время переговоров с Бленуце у клуба не возникало вопросов относительно позиции 23-летнего форварда. В заявлении Динамо говорится о том, что футболист понимает ситуацию и занимает проукраинскую позицию.

Для Динамо не существует компромиссов в вопросе отношения наших спортсменов к самым болезненным вопросам жизни современной Украины. Клуб не воспримет никаких отступлений от стопроцентной патриотической позиции и немедленно прекратит сотрудничество с любым из наших игроков,

– говорится в заявлении Динамо.

Также в Динамо сообщили, что 5 сентября появится большое интервью с Владиславом Бленуце на клубном ТВ. Новичок "бело-синих" ответит на вопросы и поделится собственными мыслями относительно ситуации.

