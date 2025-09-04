"Слава Украине": футболист Динамо отреагировал на обвинения в поддержке России
- Владислав Бленуце, новый футболист киевского Динамо, оказался в центре скандала из-за обвинений в поддержке России.
- Клуб Динамо выступил с официальным заявлением, подчеркивая бескомпромиссность в вопросах патриотической позиции своих игроков.
В четверг, 4 сентября, разгорелся скандал вокруг Владислава Бленуце, который на днях присоединился к киевскому Динамо. Румынский футболист очернил свою репутацию любовью к "русскому миру".
Киевский клуб сразу отреагировал на скандал с новичком команды. В социальных сетях "бело-синих" появилось видео с официальным заявлением Владислава Бленуце, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм Динамо.
Что сказал Бленуце?
Динамо обнародовало заявление Владислава Бленуце относительно громкого скандала. Румынский форвард "бело-синих" подтвердил свою проукраинскую позицию, а также признал прошлые ошибки.
Дорогие украинцы и украинки, я горжусь, что буду играть в Украине за великий клуб – Динамо Киев.Слава героям. Слава Украине. Украина – победит,
– сказал Бленуце.
Официальное заявление Бленуце: смотрите видео
Отметим, что сначала Динамо выступило с официальным заявлением относительно инцидента с Владиславом Бленуце. После этого в сети появилось обращение 23-летнего румынского футболиста.
Как отрегулировали в Динамо?
Пресс-служба Динамо опубликовала официальное заявление относительно скандала с Владиславом Бленуце. В клубе отметили, что сделка по трансферу румынского форварда состоялась в последние минуты трансферного окна.
"Бело-синие" отметили, что во время переговоров с Бленуце у клуба не возникало вопросов относительно позиции 23-летнего форварда. В заявлении Динамо говорится о том, что футболист понимает ситуацию и занимает проукраинскую позицию.
Для Динамо не существует компромиссов в вопросе отношения наших спортсменов к самым болезненным вопросам жизни современной Украины. Клуб не воспримет никаких отступлений от стопроцентной патриотической позиции и немедленно прекратит сотрудничество с любым из наших игроков,
– говорится в заявлении Динамо.
Также в Динамо сообщили, что 5 сентября появится большое интервью с Владиславом Бленуце на клубном ТВ. Новичок "бело-синих" ответит на вопросы и поделится собственными мыслями относительно ситуации.
Что известно о Бленуце в Динамо?
Владислав Бленуце еще не успел сыграть за Динамо ни одного матча. Нападающий перешел в киевский клуб 3 сентября 2025 года из румынской Университати Крайови 1948.
Трансфер Владислава Бленуце обошелся "бело-синим" в 2,5 евро. Румынский футболист должен заменить Владислава Ваната, который перешел в испанскую Жирону.
Жена форварда Оливия Бленуце оказалась любительницей "русского мира" и делилась видео с Владимиром Путиным.