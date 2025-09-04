"Слава Україні": футболіст Динамо відреагував на звинувачення у підтримці Росії
- Владіслав Бленуце, новий футболіст київського Динамо, опинився у центрі скандалу через звинувачення у підтримці Росії.
- Клуб Динамо виступив з офіційною заявою, наголошуючи на безкомпромісності у питаннях патріотичної позиції своїх гравців.
У четвер, 4 вересня, розгорівся скандал навколо Владіслава Бленуце, який днями приєднався до київського Динамо. Румунський футболіст очорнив свою репутацію любов'ю до "русского міра".
Київський клуб одразу відреагував на скандал з новачком команди. У соціальних мережах "біло-синіх" з'явилось відео з офіційною заявою Владіслава Бленуце, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Динамо.
Читайте також Скандальний новачок Динамо виявився любителем Росії: репостив Соловйова та захоплюється Меладзе
Що сказав Бленуце?
Динамо оприлюднило заяву Владіслава Бленуце щодо гучного скандалу. Румунський форвард "біло-синіх" підтвердив свою проукраїнську позицію, а також визнав минулі помилки.
Дорогі українці та українки, я пишаюся, що гратиму в Україні за великий клуб – Динамо Київ.Слава героям. Слава Україні. Україна – переможе,
– сказав Бленуце.
Офіційна заява Бленуце: дивіться відео
Зазначимо, що спершу Динамо виступило з офіційною заявою стосовно інциденту з Владіславом Бленуце. Після цього у мережі з'явилось звернення 23-річного румунського футболіста.
Як відрегували в Динамо?
Пресслужба Динамо опублікувала офіційну заяву стосовно скандалу з Владіславом Бленуце. У клубі наголосили, що угода стосовно трансферу румунського форварда відбулася в останні хвилини трансферного вікна.
"Біло-сині" зазначили, що під час перемовин з Бленуце у клубу не виникало питань щодо позиції 23-річного форварда. У заяві Динамо йдеться про те, що футболіст розуміє ситуацію та займає проукраїнську позицію.
Для Динамо не існує компромісів у питанні ставлення наших спортсменів до найболючіших питань життя сучасної України. Клуб не сприйме жодних відступів від стовідсоткової патріотичної позиції та негайно припинить співпрацю із будь-ким із наших гравців,
– йдеться у заяві Динамо.
Також в Динамо повідомили, що 5 вересня з'явиться велике інтерв'ю з Владіславом Бленуце на клубному ТБ. Новачок "біло-синіх" відповість на питання та поділиться власними думками щодо ситуації.
Що відомо про Бленуце в Динамо?
Владіслав Бленуце ще не встиг зіграти за Динамо жодного матчу. Нападник перейшов у київський клуб 3 вересня 2025 року з румунської Університаті Крайови 1948.
Трансфер Владіслав Бленуце обійшовся "біло-синім" у 2,5 євро. Румунський футболіст має замінити Владислава Ваната, який перейшов в іспанську Жирону.
Дружина форварда Олівія Бленуце виявилась любителькою "русского міра" та ділилась відео з Володимиром Путіним.