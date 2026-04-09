Гельзин о бизнесе в России: что ответил бывший президент Олимпика после скандальных слухов

Владислав Гельзин – известный донецкий бизнесмен и футболист, основатель и бывший владелец Олимпика, а также бывший депутат Донецкого областного совета от "Партии регионов". Недавно появились сообщения о возможном участии его бизнеса в сотрудничестве с российскими компаниями.

В интервью для "Футбол 24" он объяснил, правда ли, что он якобы имеет бизнес в стране-агрессоре, в частности во временно оккупированном Крыму и на территории так называемой "ДНР" во время войны в Украине.

Имеет ли Гельзин бизнес-связи с Россией?

Он заявил, что находится в санкционных списках "ДНР" и не имеет возможности вести бизнес в Донецке, своем родном городе. Все активы, включая футбольный клуб и стадион "Олимпик", остались там, но он не может ими пользоваться.

Я нахожусь в санкционных списках "ДНР". Активы у меня все там остались – футбольный клуб, материально-техническая база, стадион "Олимпик", который я строил за собственные средства. И определенные бизнес-активы у меня остались в Донецке. Всем этим я не могу пользоваться. По моему мнению, это понимает любой,

– заявил Гельзин.

Он также критиковал распространение ложной информации о себе и назвал один из источников, издания "Фраза", "настоящей помойкой", которая размещает новости за деньги. Бывший президент клуба пытался через телеграм-каналы добиться удаления фейковой информации, и отметил, что распространение новости было заказным против него.

Гельзин опроверг фейковые сообщения о бизнесе в Донецке и заявил, что ни одна его компания не работает на территории государства-агрессора. Он уже подготовился к судебному иску против первоисточника новости.

Я не осуществляю и не осуществлял никакой деятельности на территории государства-агрессора. Ни одна компания, которую я контролирую, не осуществляет деятельности в юрисдикции Российской Федерации или на временно оккупированных территориях,

– сказал бывший футболист.

Что ранее говорили о бизнесе Гельзина с Россией?