В інтерв'ю для "Футбол 24" він пояснив, чи правда, що він нібито має бізнес у країні-агресорці, зокрема в тимчасово окупованому Криму та на території так званої "ДНР" під час війни в Україні.

Дивіться також Нерухомість на острові, бренд здорового харчування: якими бізнесами володіє Усик

Чи має Гельзін бізнес-зв'язки з Росією?

Він заявив, що перебуває у санкційних списках "ДНР" і не має можливості вести бізнес у Донецьку, своєму рідному місті. Усі активи, включно з футбольним клубом та стадіоном "Олімпік", залишилися там, але він не може ними користуватися.

Я перебуваю у санкційних списках "ДНР". Активи у мене всі там залишилися – футбольний клуб, матеріально-технічна база, стадіон "Олімпік", який я будував за власні кошти. І певні бізнес-активи у мене залишилися в Донецьку. Всім цим я не можу користуватися. На мою думку, це розуміє будь-хто,

– заявив Гельзін.

Він також критикував поширення неправдивої інформації про себе та назвав одне з джерел, видання "Фраза", "справжньою помийкою", яка розміщує новини за гроші. Колишній президент клубу намагався через телеграм-канали домогтися видалення фейкової інформації, і зазначив, що поширення новини було замовленим проти нього.

Гельзін спростував фейкові повідомлення про бізнес у Донецьку та заявив, що жодна його компанія не працює на території держави-агресора. Він уже підготувався до судового позову проти першоджерела новини.

Я не здійснюю і не здійснював жодної діяльності на території держави-агресора. Жодна компанія, яку я контролюю, не здійснює діяльності в юрисдикції Російської Федерації або на тимчасово окупованих територіях,

– сказав колишній футболіст.

Що раніше казали про бізнес Гельзіна з Росією?