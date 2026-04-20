"Посмешище в спорте": Гераскевич уничтожил легенду UFC за любовь к России
- Украинский скелетонист Владислав Гераскевич критикует американского бойца Джона Джонса за поддержку России и участие в российских мероприятиях.
- Джон Джонс, бывший чемпион UFC, активно участвует в российских реалити-шоу, встречается с Рамзаном Кадыровым и продвигает российскую пропаганду.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич признался, что считал американского бойца смешанных единоборств Джона Джонса достойным восхищения. Но чемпион UFC испортил все, когда решил демонстрировать приверженность ко всему российскому.
Джонс ездит в Россию, участвует там в странных турнирах и записывает в соцсети видео со сторонниками кровавого путинского режима. Из-за этого Гераскевич назвал своего бывшего кумира посмешищем, пишет meta.ua.
Как Владислав Гераскевич упрекнул легенду UFC?
Гераскевич признал, что видеть вчерашних спортивных идолов, которые получали себе уважение и славу достижениями на международных соревнованиях, полезными идиотами в пропаганде россиян – это очень странное ощущение.
То, как к нему и другим легендам там относятся – как к каким-то щенкам. Это выглядит неправильно. Их должны уважать, но вместо этого их просто используют, чтобы привлечь внимание к шоу. Это ненормальная среда. Я не понимаю, почему люди позволяют так с собой обращаться. Возможно, из-за денег, но деньги – это не все,
– поделился размышлениями Гераскевич.
Как Джон Джонс продвигает Россию и ее пропаганду?
- Джон Джонс – выдающаяся фигура в истории смешанных единоборств: самый молодой чемпион в истории UFC и, по мнению многих экспертов, лучший боец за всю историю организации.
- Как пишет "Трибуна", Джонс после завершения профи-карьеры продался россиянам: ездил в Чечню, купил квартиру в Грозном, встречался с Рамзаном Кадыровым, участвовал в российских реалити-шоу, позировал в берете российских десантников, которые совершают в Украине военные преступления. Свои фото Джонс подписывал "Из России с любовью".