Украинский скелетонист Владислав Гераскевич признался, что считал американского бойца смешанных единоборств Джона Джонса достойным восхищения. Но чемпион UFC испортил все, когда решил демонстрировать приверженность ко всему российскому.

Джонс ездит в Россию, участвует там в странных турнирах и записывает в соцсети видео со сторонниками кровавого путинского режима. Из-за этого Гераскевич назвал своего бывшего кумира посмешищем, пишет meta.ua.

Как Владислав Гераскевич упрекнул легенду UFC?

Гераскевич признал, что видеть вчерашних спортивных идолов, которые получали себе уважение и славу достижениями на международных соревнованиях, полезными идиотами в пропаганде россиян – это очень странное ощущение.

То, как к нему и другим легендам там относятся – как к каким-то щенкам. Это выглядит неправильно. Их должны уважать, но вместо этого их просто используют, чтобы привлечь внимание к шоу. Это ненормальная среда. Я не понимаю, почему люди позволяют так с собой обращаться. Возможно, из-за денег, но деньги – это не все,

– поделился размышлениями Гераскевич.

Как Джон Джонс продвигает Россию и ее пропаганду?