"Вчера убивали украинцев, завтра будут распространять пропаганду": Гераскевич о паралимпийцах России

Владислав Гераскевич продолжает рассказывать о своей дисквалификации и делиться другими соображениями. На этот раз он затронул тему Паралимпийских игр.

Украинский скелетонист отметил, что распространение российской пропаганды в международном спорте недопустимо, ведь за это приходится платить слишком высокую цену – человеческими жизнями. Об этом он сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях.

Что сказал Владислав Гераскевич?

Россию допустят к участию на Паралимпийских играх с правом выступать под национальным флагом и с использованием государственной символики.

В составе паралимпийской сборной будут выступать бывшие военнослужащие

То есть вчера они убивали украинцев в Украине, а завтра будут продолжать это делать, распространяя российскую пропаганду на международном уровне,

– сказал украинский скелетонист.

Сегодня весь мир говорит об Украине – и не из-за Владислава Гераскевича или его поступка, а через тех спортсменов, которые изображены на его шлеме.

Именно их голос звучит настолько громко, что его невозможно заглушить,

– делится Гераскевич.

Именно поэтому Владислав Гераскевич объявил о начале работы над проектом поддержки семей погибших спортсменов.

Что известно об участии россиян на Паралимпийских играх-2026?