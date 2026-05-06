Сейчас идет процесс налаживания системной работы организации. Несмотря на информационные атаки и попытки дискредитации, Гераскевич отметил в интервью ютуб-каналу Maincast Sport, что все привлеченные средства, в частности 10 миллионов гривен от Рината Ахметова, имеют целевое назначение.
Что рассказал Гераскевич о своем фонде?
Известный скелетонист сказал, что средства фонда будут использованы исключительно на благотворительную деятельность.
Я их не могу присвоить, я не могу купить себе машину или квартиру за эти средства,
– подчеркнул спортсмен.
Какие проекты планирует реализовать Гераскевич?
Фонд уже реализовал свой первый проект – поддержку семьи погибшего на войне велосипедиста Андрея Куценко, чье изображение Гераскевич разместил на своем шлеме. В рамках инициативы велошколе, где начинал карьеру герой, передали восемь шоссейных велосипедов.
Вот подобные проекты мы будем реализовывать в дальнейшем и будем двигаться в направлении образовательно-научных проектов,
– отметил Гераскевич.
В дальнейшем организация сосредоточится на двух направлениях:
Поддержка образования: помощь техническим лицеям естественного профиля в Киеве, Харькове и Львове.
Развитие науки: системная поддержка научной сферы в Украине.
Гераскевич подчеркнул, что не собирается спешить с хаотичными расходами, а выстраивает структуру, которая будет работать на долгосрочную перспективу.
Я не спешу. Мы налаживаем работу и будем системно работать как адекватная организация. Через 100 комментариев под моим сообщением в тредсе я не буду спешить и куда-то ходить, какие-то деньги раздавать, потому что они мне не принадлежат – они принадлежат благотворительному фонду,
– сказал скелетонист.
Что известно о Гераскевиче?
В феврале 2026 года он попал в центр внимания во время Зимних Олимпийских игр. Он планировал выйти на соревнования в шлеме с портретами погибших украинских спортсменов, которые стали жертвами полномасштабного вторжения России.
Международный олимпийский комитет расценил этот жест как политическую акцию и потребовал изменить шлем. Отказавшись уступить памяти погибших коллег, Гераскевич был дисквалифицирован и отстранен от соревнований.
Что известно о фонде Гераскевича?
По данным на сайте фонда, благотворительный фонд Гераскевича основали Владислав и его отец Михаил в марте 2022 года.
Организация проводит спортивные лагеря и мастер-классы с участием олимпийцев, чтобы помочь детям отвлечься от войны и получить психологическую поддержку через спорт.
Фонд также реализует программы физической реабилитации и социальной реинтеграции для военных и обеспечивает прифронтовые общины продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости, в частности во время поездок в Николаев.