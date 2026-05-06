"Не буду спешить": Гераскевич ответил на критику из-за денег

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал о деятельности своего благотворительного фонда. Он также прокомментировал критику относительно получения значительных донатов от украинских компаний.

Сейчас идет процесс налаживания системной работы организации. Несмотря на информационные атаки и попытки дискредитации, Гераскевич отметил в интервью ютуб-каналу Maincast Sport, что все привлеченные средства, в частности 10 миллионов гривен от Рината Ахметова, имеют целевое назначение.

Что рассказал Гераскевич о своем фонде?

Известный скелетонист сказал, что средства фонда будут использованы исключительно на благотворительную деятельность.

Я их не могу присвоить, я не могу купить себе машину или квартиру за эти средства,

– подчеркнул спортсмен.

Какие проекты планирует реализовать Гераскевич?

Фонд уже реализовал свой первый проект – поддержку семьи погибшего на войне велосипедиста Андрея Куценко, чье изображение Гераскевич разместил на своем шлеме. В рамках инициативы велошколе, где начинал карьеру герой, передали восемь шоссейных велосипедов.

Вот подобные проекты мы будем реализовывать в дальнейшем и будем двигаться в направлении образовательно-научных проектов,

– отметил Гераскевич.

В дальнейшем организация сосредоточится на двух направлениях:

Поддержка образования: помощь техническим лицеям естественного профиля в Киеве, Харькове и Львове.

Развитие науки: системная поддержка научной сферы в Украине.

Гераскевич подчеркнул, что не собирается спешить с хаотичными расходами, а выстраивает структуру, которая будет работать на долгосрочную перспективу.

Я не спешу. Мы налаживаем работу и будем системно работать как адекватная организация. Через 100 комментариев под моим сообщением в тредсе я не буду спешить и куда-то ходить, какие-то деньги раздавать, потому что они мне не принадлежат – они принадлежат благотворительному фонду,

– сказал скелетонист.

Что известно о Гераскевиче?

В феврале 2026 года он попал в центр внимания во время Зимних Олимпийских игр. Он планировал выйти на соревнования в шлеме с портретами погибших украинских спортсменов, которые стали жертвами полномасштабного вторжения России.

Международный олимпийский комитет расценил этот жест как политическую акцию и потребовал изменить шлем. Отказавшись уступить памяти погибших коллег, Гераскевич был дисквалифицирован и отстранен от соревнований.

Что известно о фонде Гераскевича?

По данным на сайте фонда, благотворительный фонд Гераскевича основали Владислав и его отец Михаил в марте 2022 года.

Организация проводит спортивные лагеря и мастер-классы с участием олимпийцев, чтобы помочь детям отвлечься от войны и получить психологическую поддержку через спорт.

Фонд также реализует программы физической реабилитации и социальной реинтеграции для военных и обеспечивает прифронтовые общины продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости, в частности во время поездок в Николаев.