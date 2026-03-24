Гераскевич обозвал "российской марионеткой" возможного соперника Усика

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич резко высказался относительно потенциального соперника Александра Усика. Спортсмен назвал одного из кандидатов на бой с чемпионом "российской марионеткой".

Резонансное заявление прозвучало на фоне новостей о сотрудничестве американского бойца Джона Джонса с организациями, связанными с Россией. Тема возможного боя с Усиком снова оказалась в центре внимания после комментариев его команды, передает 24 Канал.

Как Гераскевич отреагировал на решение Джонса?

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич раскритиковал бывшего чемпиона UFC Джона Джонса после того, как тот согласился стать амбассадором турниров IBA Bare Knuckle, которые проводятся при поддержке российской стороны.

На фоне полномасштабной войны России против Украины спортсмен назвал американца "российской марионеткой".

Какой позор. От легендарного бойца ММА до российской марионетки,

– написал Гераскевич на своей странице в сети Х.

Ранее участник Олимпийских игр раскритиковал Энтони Джошуа за совместные фото со спортсменами из окружения Рамзана Кадырова.

В команде Усика не исключают боя с экс-чемпионом UFC

В то же время, по сообщению talksport, менеджер украинского боксера Сергей Лапин заявлял, что поединок между Усиком и Джоном Джонсом мог бы стать "очень интересным противостоянием", особенно если его провести в США.

Такой вариант рассматривался как громкий медийный бой между звездами различных единоборств, что потенциально мог бы собрать огромную аудиторию и коммерческий интерес.

