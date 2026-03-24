Гераскевич обізвав "російською маріонеткою" можливого суперника Усика
- Український скелетоніст Владислав Гераскевич назвав Джона Джонса "російською маріонеткою" через його співпрацю з організаціями, пов'язаними з Росією.
- Команда Усика розглядає можливість бою з Джоном Джонсом як цікаве протистояння, яке може мати великий медійний і комерційний інтерес.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич різко висловився щодо потенційного суперника Олександра Усика. Спортсмен назвав одного з кандидатів на бій із чемпіоном "російською маріонеткою".
Резонансна заява пролунала на тлі новин про співпрацю американського бійця Джона Джонса з організаціями, пов'язаними з Росією. Тема можливого бою з Усиком знову опинилася в центрі уваги після коментарів його команди, передає 24 Канал.
Як Гераскевич відреагував на рішення Джонса?
Український скелетоніст Владислав Гераскевич розкритикував колишнього чемпіона UFC Джона Джонса після того, як той погодився стати амбасадором турнірів IBA Bare Knuckle, які проводяться за підтримки російської сторони.
На тлі повномасштабної війни Росії проти України спортсмен назвав американця "російською маріонеткою".
Яка ганьба. Від легендарного бійця ММА до російської маріонетки,
– написав Гераскевич на своїй сторінці у мережі Х.
Раніше учасник Олімпійських ігор розкритикував Ентоні Джошуа за спільні фото зі спортсменами з оточення Рамзана Кадирова.
У команді Усика не виключають бою з ексчемпіоном UFC
Водночас, за повідомленням talksport, менеджер українського боксера Сергій Лапін заявляв, що поєдинок між Усиком і Джоном Джонсом міг би стати "дуже цікавим протистоянням", особливо якщо його провести у США.
Такий варіант розглядався як гучний медійний бій між зірками різних єдиноборств, що потенційно міг би зібрати величезну аудиторію та комерційний інтерес.
Чим відомий Джон Джонс?
- Американець є рекордсменом за кількістю захистів титулу чемпіона у напівважкій вазі: 6 успішних захистів поспіль.
- Бійцівський стиль Джон Джонса характеризується поєднанням класичних технік боротьби зі східно-азійською ударною технікою (переважно муай-тай) та навичками греплінгу.
- Джон Джонс має видатні антропометричні дані: при зрості 193 см він має винятково великий розмах рук – 215 см.