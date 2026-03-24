Резонансна заява пролунала на тлі новин про співпрацю американського бійця Джона Джонса з організаціями, пов'язаними з Росією. Тема можливого бою з Усиком знову опинилася в центрі уваги після коментарів його команди, передає 24 Канал.

Як Гераскевич відреагував на рішення Джонса?

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розкритикував колишнього чемпіона UFC Джона Джонса після того, як той погодився стати амбасадором турнірів IBA Bare Knuckle, які проводяться за підтримки російської сторони.

На тлі повномасштабної війни Росії проти України спортсмен назвав американця "російською маріонеткою".

Яка ганьба. Від легендарного бійця ММА до російської маріонетки,

– написав Гераскевич на своїй сторінці у мережі Х.

Раніше учасник Олімпійських ігор розкритикував Ентоні Джошуа за спільні фото зі спортсменами з оточення Рамзана Кадирова.

У команді Усика не виключають бою з ексчемпіоном UFC

Водночас, за повідомленням talksport, менеджер українського боксера Сергій Лапін заявляв, що поєдинок між Усиком і Джоном Джонсом міг би стати "дуже цікавим протистоянням", особливо якщо його провести у США.

Такий варіант розглядався як гучний медійний бій між зірками різних єдиноборств, що потенційно міг би зібрати величезну аудиторію та комерційний інтерес.

