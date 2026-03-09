Гераскевич на фоне критики украинцев рассказал о своей зарплате на фоне критики украинцев
- Владислав Гераскевич рассказал, что в скелетоне зарплаты минимальные, и основной доход спортсмены получают от спонсорских соглашений и монетизации в соцсетях.
- Гераскевич стал известным после дисквалификации на Олимпиаде из-за шлема с украинскими спортсменами, погибшими от россиян, что вызвало критику в адрес МОК.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого некоторые пророссийские СМИ обвиняли в желании славы и наживы на теме "шлема памяти", поделился настоящим размером своих заработков.
По сравнению с популярными видами спорта вроде футбола, в скелетоне нет зарплат в тысячи долларов. Гераскевич озвучил сумму в интервью интернет-проекту Бомбардир в тик-токе.
Смотрите также "Сидеть и радоваться жизни": Гераскевич рассказал, куда использует подаренные миллионы
Сколько зарабатывает Владислав Гераскевич?
По словам представителя Украины на Зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине, ситуация в Международной федерации бобслея и скелетона сейчас "ужасная", а заработки именно по скелетону для атлетов минимальные.
Министерство спорта платит зарплату как спортсмену-инструктору. Можно еще быть частью спортивных клубов, сообществ, например ЦСКА или Динамо, это государственные деньги. Это минимальные средства, никаких миллионов. Если это спортсмен очень высокого класса, в министерстве это будет где-то 20 тысяч гривен,
– рассказал Гераскевич.
Основные деньги спортсмены получают от спонсорских соглашений и контрактов, если способны о них договориться. Там речь идет о совсем других суммах, которые могут доходить до тысяч долларов. Также помогает монетизация из соцсетей, где каждый спортсмен продвигает себя как бренд и ведет блоги, за которыми следят тысячи подписчиков.
Как Владислав Гераскевич стал всемирно известным?
- Украинец на Олимпиаде настаивал на том, что хочет выступать в шлеме, на котором изображены убитые россиянами украинские спортсмены.
- Международный олимпийский комитет незаконно дисквалифицировал Гераскевича, обвинив его в нарушении Олимпийской хартии о запрете политических высказываний.
- Скелетонист пытался обжаловать решение МОК в Спортивном арбитраже, но суд принял сторону организаторов Игр.
- Президент Украины Владимир Зеленский наградил Владислава Гераскевича Орденом Свободы и пригласил принять участие в работе украинского дома на Мюнхенской конференции по безопасности.
- Об истории Гераскевича написали ведущие мировые СМИ, в частности The Guardian в редакционном материале отметили,, что МОК совершил огромную ошибку и должен извиниться перед украинцем.