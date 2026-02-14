Шел к этому всю свою карьеру: Гераскевич в Мюнхене поделился мыслями после суда против МОК

Вчера на полях конференции по безопасности в Мюнхене состоялась неожиданность – ее посетил украинский скелетонист Владислав Гераскевич вместе с отцом. Он прокомментировали решение спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил его иск против МОК.

Об этом 24 Каналу рассказала ведущая Андриана Кучер, которая сейчас находится в Мюнхене, отметив, что Владислав также объяснил, почему считает это решение несправедливым. Спортсмен длительное время готовился к участию в играх, тренируясь по 12 раз в неделю.

Смотрите также Ситуация с Гераскевичем: Зеленский в Мюнхене вспомнил еще одну громкую историю

Гераскевич в Мюнхене поделился мыслями после суда против МОК

Украинский скелетонист отметил, что после судебного решения он и его команда размышляют над дальнейшими шагами. Гераскевич сообщил, что решение CAS является позорным, но более подробную информацию предоставит позже.

По моему мнению, само слушание прошло в одностороннем порядке. Я не услышал ничего, на что бы не мог ответить. В то же время на наши аргументы ответов не было,

– подчеркнул он.

Гераскевич также поделился, что подготовка к участию в Олимпийских играх длилась долгое время. Сейчас спортсмен находится в лучшей форме за все время пребывания в спорте – он шел к этому всю свою карьеру.

По его словам, тренировочные заезды прошли успешно, а на контрольном заезде он получил первое место с лучшим результатом. Однако, к сожалению, на этом путь Гераскевича на Олимпийских играх завершился.

Ведущая добавила, что даже российское влияние никогда не затмит порядочность и мужество, которыми наполнено сердце Владислава. Украинский спортсмен совершил достойный поступок, поставив интересы государства выше своей карьеры.

Заметьте! Когда Гераскевич прибыл в Мюнхен и зашел в зал, присутствующие встретили его аплодисментами, уважая серьезный шаг на который пошел спортсмен. Реакцию на скетелониста можно на видео.

Детали суда в отношении Гераскевича: