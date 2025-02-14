Триумф украинца на Кубке Европы по скелетону: Гераскевич завоевал второе "золото" в карьере

В норвежском Лиллехаммере состоялся этап Кубка Европы по скелетону. Дебютную золотую медаль на соревнованиях завоевал украинец Владислав Гераскевич.

На турнире в Норвегии Украину представляли два спортсмена. Триумфатором этапа Кубка Европы по скелетону стал уроженец Киева Владислав Гераскевич, пишет 24 Канал.

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Лучший результат сезона для Гераскевича

В первой попытке Гераскевич показал лучшее время – 51.96 секунд. Его коллега по сборной Ярослав Лавренюк с 11-м результатом тоже попал во второй проезд.

Вторая попытка оказалась лучшей по времени для Владислава – 51.95 секунд. С общим результатом 1:43,91 минуты он добыл дебютную золотую медаль Кубка Европы по скелетону. Кстати, это первая награда украинца в нынешнем сезоне.

Лавренюк во второй попытке не сумел улучшить свой результат и завершил соревнования на 11-м месте.

"Серебро" этапа Кубка Европы досталось представителю Германии Феликсу Зейбелю, а бронзовая медаль в активе австрийца Александера Шлинтнера.

Кубок Европы по скелетону

1. Владислав Гераскевич (Украина) 1:43.91 минут

(Украина) 1:43.91 минут 2. Феликс Зейбель (Германия) +0.26 секунд

3. Александер Шлинтнер (Австрия) +0.27

...

11. Ярослав Лавренюк (Украина) +1.79

Отметим, что эта золотая медаль стала второй в карьере Гераскевича. В 2018 году украинец победил на Кубке Северной Америки.

Напомним, что в нынешнем сезоне Гераскевич повторил рекорд Украины на Кубке мира. Владислав занял четвертое место на этапе в Винтерберге.