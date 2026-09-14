В интервью Денису Бойко игрок поделился новостью о сотруднике Зари, которая его шокировала. Оказывается, тот перешел на сторону врага, пишет 24 Канал.

Кто в Заре стал работать на россиян

По словам Кабаева, большим разочарованием для него стало поведение клубного водителя, с которым они "вместе праздновали победы, он даже с нами пиво пил".

Я увидел, что он на той же машине уже служит где-то у Кадырова. Для меня это просто шок,

– потрясенно рассказал Владислав Кабаев.

Также перебежал к врагу еще один сотрудник "Зари". "Был массажист дядя Сережа. После начала войны он уехал в Луганск. Я это могу понять, но его позиция все равно странная: мол, его здесь притесняли. Если тебя что-то не устраивало, то почему ты тогда здесь работал? Езжай в Луганск и работай там", – заявил Кабаев.

Что известно о гендиректоре-коллаборационисте из Зари

В августе прошлого года Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении в неуплате налогов и сотрудничестве с оккупантами бывшему генеральному директору луганской "Зари".

Следователи выяснили, что "после начала полномасштабного вторжения экс-генеральный директор начал активное сотрудничество с оккупационными властями. В 2024 году он находился в оккупированных Луганске и Евпатории. Участвовал в массовых мероприятиях и давал интервью вражеским СМИ, где высказывался в поддержку действий страны-агрессора".

Несмотря на то, что в материалах для прессы не указано имя функционера, очевидно, речь идет о Сергее Рафаилове, который был генеральным директором "Зари" в 2019 году.