В інтерв'ю Денису Бойку гравець поділився новиною про співробітника Зорі, яка його шокувала. Виявляється, той перейшов на бік ворога, пише 24 Канал.

Хто в Зорі став працювати на росіян

За словами Кабаєва, великим розчаруванням для нього стала поведінка клубного водія, з якими вони "разом святкували перемоги, він навіть з нами пиво пив".

Я побачив, що він на тій самій машині вже служить десь у Кадирова. Для мене це просто шок,

– вражено розповів Владислав Кабаєв.

Також переметнувся до ворога ще один співробітник Зорі. "Був масажист дядя Серьожа. Після початку війни він поїхав до Луганська. Я це можу зрозуміти, але його позиція все одно дивна: мовляв, його тут утискали. Якщо тебе щось не влаштовувало, то чому ти тоді тут працював? Їдь до Луганська і працюй там", – заявив Кабаєв.

Що відомо про гендиректора-колаборанта із Зорі

У серпні минулого року Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у несплаті податків та співпраці з окупантами колишньому генеральному директору луганської Зорі.

Слідчі з'ясували, що "після початку повномасштабного вторгнення ексгендиректор розпочав активну співпрацю з окупаційною владою. У 2024 році він перебував в окупованих Луганську та Євпаторії. Брав участь у масових заходах і надавав інтерв’ю ворожим медіа, де висловлювався на підтримку дій країни-агресора".

Попри те, що в матеріалах для преси не названо ім'я функціонера, очевидно, йдеться про Сергія Рафаїлова, який був гендиректором Зорі у 2019 році.