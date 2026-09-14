Футболист Динамо пожаловался на бывшего сотрудника, который служит Кадырову
Вингер Динамо Владислав Кабаев до полномасштабного вторжения российских войск на протяжении пяти сезонов играл за луганскую Зарю. Футболист рассказал, что не все игроки его бывшего клуба придерживаются проукраинской позиции.
В интервью Денису Бойко игрок поделился новостью о сотруднике Зари, которая его шокировала. Оказывается, тот перешел на сторону врага, пишет 24 Канал.
Кто в Заре стал работать на россиян
По словам Кабаева, большим разочарованием для него стало поведение клубного водителя, с которым они "вместе праздновали победы, он даже с нами пиво пил".
Я увидел, что он на той же машине уже служит где-то у Кадырова. Для меня это просто шок,
– потрясенно рассказал Владислав Кабаев.
Также перебежал к врагу еще один сотрудник "Зари". "Был массажист дядя Сережа. После начала войны он уехал в Луганск. Я это могу понять, но его позиция все равно странная: мол, его здесь притесняли. Если тебя что-то не устраивало, то почему ты тогда здесь работал? Езжай в Луганск и работай там", – заявил Кабаев.
Что известно о гендиректоре-коллаборационисте из Зари
В августе прошлого года Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении в неуплате налогов и сотрудничестве с оккупантами бывшему генеральному директору луганской "Зари".
Следователи выяснили, что "после начала полномасштабного вторжения экс-генеральный директор начал активное сотрудничество с оккупационными властями. В 2024 году он находился в оккупированных Луганске и Евпатории. Участвовал в массовых мероприятиях и давал интервью вражеским СМИ, где высказывался в поддержку действий страны-агрессора".
Несмотря на то, что в материалах для прессы не указано имя функционера, очевидно, речь идет о Сергее Рафаилове, который был генеральным директором "Зари" в 2019 году.