Тренер, от которого избавились Карпаты, неожиданно может возглавить претендента на Лигу чемпионов

Львовские Карпаты попрощались с Владиславом Лупашко. Не успел молодой наставник покинуть команду, как уже получил несколько вариантов для продолжения своей тренерской карьеры.

Олег Авдыш, менеджер Владислава Лупашко, сообщил, что 39-летний наставник не останется без работы. По его словам, у бывшего главного тренера львовских Карпат есть два варианта продолжения карьеры, передает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.

Где Лупашко может продолжить карьеру тренера?

Бывший заместитель генерального директора Карпат рассказал, что один из клубов, который претендует на чемпионство и выход в Лигу чемпионов, положил глаз на украинского наставника. Речь идет о зарубежном клубе, но название этой команды Авдыш не раскрыл.

Также услугами Лупашко интересуется еще один неназванный иностранный коллектив. Из УПЛ бывший коуч "львов" предложений нет.

Предложений из УПЛ на данный момент нет. Есть предложения из двух зарубежных стран. Одна из команд борется в своей стране за попадание в Лигу чемпионов, и, собственно, за чемпионство. Сейчас не можем разглашать эти названия. Я не хотел бы добавлять пиара, потому что Влад в этом не нуждается. Он сейчас активно занимается изучением иностранных языков и готовит себя. У него трое детей, поэтому он может спокойно выезжать,

– сказал представитель Лупашко.

Довольно интересно на уход Лупашко из Карпат отреагировал президент Руха Григорий Козловский. Владелец "желто-черных" порадовался такому решению "зелено-белых".

Что известно о тренерской карьере Лупашко?

Лупашко был одним из самых молодых тренеров в истории УПЛ.

Во главе "львов" он провел 50 матчей, в которых его подопечные одержали 19 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.

Отметим, что Лупашко пришел во львовский клуб в статусе тренера юношеской команды U-19. После чего внезапно был назначен главным тренером первой команды Карпат. Перед этим он возглавлял Ингулец.

В прошлом сезоне 2024 – 2025 Карпаты сенсационно остановились в двух шагах от еврокубков. Зато в текущем розыгрыше УПЛ 2025 – 2026 идут лишь на 9-м месте, набрав лишь 19 баллов в 16-ти турах.

Кто возглавит Карпаты?

Игорь Бурбас в своем телеграм-канале сообщал, что новым главным тренером Карпат должен стать Фран Фернандес. Испанский специалист поработал с целым рядом команд, среди которых была Мурсия, Тенерифе и Алькоркон.

"Его последним местом работы был клуб Мурсия, который он оставил еще в летнее межсезонье. До этого Фернандес работал в Алькорконе и Тенерифе", – писал инсайдер.

Портал Sport.ua 6 января 2026 года рассказал, что Фернандес уже побывал во Львове, где познакомился с владельцем Карпат и клубной инфраструктурой, но вернется в Испанию, где будет ждать команду на тренировочных сборах. За это время специалист получит все необходимые документы, которые позволят ему начать работу в украинском футболе.