После зимних зарубежных сборов львовских Карпат Олег Авдыш не вернулся в Украину. Почти год прошел с того времени, как функционер дал первый комментарий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.
Как Авдыш объяснил выезд из Украины?
Бывший заместитель гендиректора Карпат выразил благодарность клубу, в котором проработал полгода. В феврале 2025 года Авдыш вынужден был поставить менеджерскую и бизнесовую деятельность на паузу.
27-летний функционер отметил, что с начала полномасштабной войны жил в Киеве и не планировал уезжать из Украины, хотя имел много возможностей. По своей работе он несколько раз выезжал за границу и всегда возвращался в назначенный срок, а потому попросил прекратить спекуляции.
Во время зимних сборов 2025 года у менеджера Карпат "произошли личные обстоятельства", из-за которых он вынужден был там остаться. Сейчас Авдыш не захотел рассказывать деталей, но пообещал приехать в Украину.
После своего возвращения, как только у меня будет такая возможность, и когда мне жизненные обстоятельства позволят, я обязательно лично прокомментирую и расскажу все причины. И тогда, возможно, кому-то станет стыдно за те вещи, которые они говорили,
– заявил Авдыш.
Что известно о скандальном выезде Авдыша из Украины?
- Напомним, что Олег Авдыш – сын известного тренера Полесья и функционера Заи Авдыша. Свою деятельность он также связал с футболом.
- Сначала Олег был футбольным агентом и занимался консалтингом. В частности он помогал комплектовать львовские Карпаты во время выступлений в Первой и Второй лигах. С октября 2024 года получил должность заместителя генерального директора львовского клуба.
- Зимой 2025 года "львы" проводили тренировочные сборы в Турции. После их завершения вся делегация Карпат должна была вернуться в Украину. Однако Олег Авдыш самовольно остался за границей.
- Руководство львовян отреагировало на поступок своего работника, уволив его с должности. С того времени Олег Авдыш не комментировал выезд из Украины, опубликовав первое сообщение в социальных сетях 8 августа 2025 года.