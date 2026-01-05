После зимних зарубежных сборов львовских Карпат Олег Авдыш не вернулся в Украину. Почти год прошел с того времени, как функционер дал первый комментарий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.

Как Авдыш объяснил выезд из Украины?

Бывший заместитель гендиректора Карпат выразил благодарность клубу, в котором проработал полгода. В феврале 2025 года Авдыш вынужден был поставить менеджерскую и бизнесовую деятельность на паузу.

27-летний функционер отметил, что с начала полномасштабной войны жил в Киеве и не планировал уезжать из Украины, хотя имел много возможностей. По своей работе он несколько раз выезжал за границу и всегда возвращался в назначенный срок, а потому попросил прекратить спекуляции.

Во время зимних сборов 2025 года у менеджера Карпат "произошли личные обстоятельства", из-за которых он вынужден был там остаться. Сейчас Авдыш не захотел рассказывать деталей, но пообещал приехать в Украину.

После своего возвращения, как только у меня будет такая возможность, и когда мне жизненные обстоятельства позволят, я обязательно лично прокомментирую и расскажу все причины. И тогда, возможно, кому-то станет стыдно за те вещи, которые они говорили,

– заявил Авдыш.

Что известно о скандальном выезде Авдыша из Украины?