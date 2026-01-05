Після зимових закордонних зборів львівських Карпат Олег Авдиш не повернувся в Україну. Майже рік минуло з того часу, як функціонер дав перший коментар, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.
Як Авдиш пояснив виїзд з України?
Колишній заступник гендиректора Карпат висловив вдячність клубу, в якому пропрацював пів року. У лютому 2025 року Авдиш змушений був поставити менеджерську та бізнесову діяльність на паузу.
27-річний функціонер зазначив, що від початку повномасштабної війни жив у Києві та не планував їхати з України, хоча мав багато можливостей. По своїй роботі він декілька разів виїжджав за кордон та завжди повертався у призначений термін, а тому попросив припинити спекуляції.
Під час зимових зборів 2025 року у менеджера Карпат "сталися особисті обставини", через які він змушений був там залишитися. Наразі Авдиш не захотів розповідати деталей, але пообіцяв приїхати в Україну.
Після свого повернення, як тільки в мене буде така можливість, і коли мені життєві обставини дозволять, я обов’язково особисто прокоментую і розповім всі причини. І тоді, можливо, комусь стане соромно за ті речі, які вони казали,
– заявив Авдиш.
Що відомо про скандальний виїзд Авдиша з України?
- Нагадаємо, що Олег Авдиш – син відомого тренера Полісся та функціонера Заї Авдиша. Свою діяльність він теж пов'язав з футболом.
- Спочатку Олег був футбольним агентом та займався консалтингом. Зокрема він допомагав комплектувати львівські Карпати під час виступів у Першій та Другій лігах. З жовтня 2024 року отримав посаду заступника генерального директора львівського клубу.
- Взимку 2025 року "леви" проводили тренувальні збори у Туреччині. Після їх завершення уся делегація Карпат повинна була повернутися в України. Проте Олег Авдиш самовільно залишився за кордоном.
- Керівництво львів'ян відреагувало на вчинок свого працівника, звільнивши його з посади. З того часу Олег Авдиш не коментував виїзд з України, опублікувавши перший допис у соціальних мережах 8 серпня 2025 року.