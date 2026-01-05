Після зимових закордонних зборів львівських Карпат Олег Авдиш не повернувся в Україну. Майже рік минуло з того часу, як функціонер дав перший коментар, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.

Як Авдиш пояснив виїзд з України?

Колишній заступник гендиректора Карпат висловив вдячність клубу, в якому пропрацював пів року. У лютому 2025 року Авдиш змушений був поставити менеджерську та бізнесову діяльність на паузу.

27-річний функціонер зазначив, що від початку повномасштабної війни жив у Києві та не планував їхати з України, хоча мав багато можливостей. По своїй роботі він декілька разів виїжджав за кордон та завжди повертався у призначений термін, а тому попросив припинити спекуляції.

Під час зимових зборів 2025 року у менеджера Карпат "сталися особисті обставини", через які він змушений був там залишитися. Наразі Авдиш не захотів розповідати деталей, але пообіцяв приїхати в Україну.

Після свого повернення, як тільки в мене буде така можливість, і коли мені життєві обставини дозволять, я обов’язково особисто прокоментую і розповім всі причини. І тоді, можливо, комусь стане соромно за ті речі, які вони казали,

– заявив Авдиш.

Що відомо про скандальний виїзд Авдиша з України?