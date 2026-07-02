Стала известна дата боя Сиренко: боксер сообщил, когда выйдет на ринг

Украинский боксер в супертяжелом весе (свыше 90,72 килограмма) Владислав Сиренко вскоре выйдет на ринг. Представитель супертяжелого веса возвращается после поражения.

Известный украинский боксер Владислав Сиренко планирует вернуться к выступлениям на профессиональном уровне. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о бою украинца?

В мировых спортивных СМИ появилось сообщение о том, что Владислав Сиренко (22-1) выступит на турнире компании Zuffa Boxing, который состоится 26 июля в Нью-Йорке.

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала Владислав Сиренко рассказал, когда выйдет на ринг.

Могу подтвердить, что буду боксировать в этот день,

– сказал боксер.

Спортсмен также добавил, что бой состоится в Нью-Йорке, но не стал раскрывать имя следующего соперника. Ранее инсайдер Дэн Рафаэль утверждал, что оппонентом Владислава станет швед Отто Валин (27-3).

Что известно о карьере Сиренко?

Наш земляк в апреле сообщил о подписании контракта с компанией Zuffa Boxing. Об этом Владислав Сиренко написал в инстаграме. Для Сиренко этот бой станет первым после дебютного поражения на профессиональном ринге.

В июле 2025 года украинец уступил британцу Соломону Дакресу единогласным решением судей, прервав серию из 22 побед.