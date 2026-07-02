Відомий український боксер Владислав Сіренко планує повернення до виступів на професійному рівні. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про бій українця?

У світових спортивних медіа з’явилось повідомлення про те, що Владислав Сіренко (22-1) виступить на турнірі компанії Zuffa Boxing, який відбудеться 26 липня у Нью-Йорку.

В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу Владислав Сіренко розповів, коли вийде на ринг.

Можу підтвердити, що боксую у цю дату,

– сказав боксер.

Спортсмен також додав, що бій відбудеться у Нью-Йорку, але не став розкривати ім’я наступного суперника. Раніше інсайдер Ден Рафаель стверджував, що опонентом Владислава буде швед Отто Валін (27-3).

Що відомо про кар’єру Сіренка?

Наш земляк у квітні повідомив про підписання контракту з компанією Zuffa Boxing. Про це Владислав Сіренко написав у інстаграм. Для Сіренка цей бій стане першим після дебютної поразки на професійному рингу.

У липні 2025 року українець поступився британцю Соломону Дакресу одноголосним рішенням суддів, перервавши серію з 22 перемог.