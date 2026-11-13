Футболист Динамо женился на "Мисс Земля Украина": невеста засветила скромную свадебную церемонию

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Об этом возлюбленная футболиста сообщила на своей странице в инстаграме. Кстати, свадебная церемония футболиста прошла довольно скромно.

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Что известно о церемонии бракосочетания Владислава Супряги и Марины Литвин

Владислав Супряга женился на Марине Литвин в ходе довольно скромной свадебной церемонии. На ней присутствовали лишь несколько очень близких для молодоженов людей.

Церемония бракосочетания Супряги / Фото из инстаграма Марины Литвин

Церемония бракосочетания Супряги / Фото из инстаграма Марины Литвин

Церемония бракосочетания Супряги / Фото из инстаграма Марины Литвин

Одна из подруг избранницы футболиста, комментируя церемонию бракосочетания Супряги и Литвин, написала, что в этой жизни одной из самых ценных вещей является встреча со своим человеком. С тем, с кем хочется разделить не только особые моменты, но и всю жизнь.

Невероятное счастье быть рядом в такие моменты и видеть, как двое людей, которые по-настоящему нашли друг друга, создают свою маленькую семью. Сегодня я настолько растрогана, что хочется пожелать каждому обнять своего человека чуть крепче, ценить каждую минуту рядом и никогда не воспринимать это как должное– отметила девушка.

Стоит напомнить, что Супряга сделал девушке предложение еще летом 2024 года. Марина Литвин – украинская модель, которая в 2021 году участвовала в конкурсе Мисс Украина, где победила в номинации Мисс Земля. Пара встречается с 2023 года.

Каковы футбольные успехи Супряги на данный момент

Владислав Супряга пока не входит в основной состав Динамо. За первую команду киевлян он провел в этом сезоне всего 22 минуты. В чемпионате же в его активе нет ни одной минуты.

Футболист выступает за молодежную команду столичного клуба в УПЛ-2, где является лучшим бомбардиром. Он провел 12 матчей, в которых забил 9 голов.

Сам игрок ранее отмечал, что для него выступления в УПЛ-2 – это шанс вернуться и в первую команду. Тренеры предоставили ему такую возможность. Похоже, он в полной мере ею пользуется и стучится в двери основного состава Динамо.